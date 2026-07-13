Truco en WhatsApp: El paso a paso para apagar las nuevas animaciones de los chats

El despliegue de Meta con su nueva actualización de WhatsApp ha traído una modificación que, algunos usuarios deseaban y otros no están tan a gusto: la forma en que se despliegan los mensajes de texto al recibirlo tanto en iOS como en Android.

La función es sencilla y de hecho puede ser imperceptible para varios usuarios porque lo que altera, respecto a otras versiones de la aplicación, es la forma en que aparece la burbuja de los textos en la pantalla. Ahora, en lugar de ser abrupta lo reemplaza por una transición gradual que aparece en cada burbuja de texto, como si fuera un desvanecimiento suave.

Para los usuarios de iPhones esto no es novedosos ya que los mensajes de iMessage, el servicio de mensajería entre los dispositivos de Apple, lo hace de esta forma.

La intención de Meta es que los usuarios tanto de Android como de iOS se encuentren unificados en cuanto a la forma que aparecen los mensajes. Puede parecer algo sencillo pero ayuda a mantener a los dos bandos sintiendo que reciben el mismo trato y actualizaciones volviendo la aplicación más estándar.

En las redes sociales algunos usuarios ya han mostrado el efecto al recibir la última actualización del sistema y se encuentran satisfechos. La realidad es que una persona debe estar atento para identificar el cambio de la forma en que aparecen los mensajes y algunos han escrito que no han percibido el cambio.

Cómo desactivar las nuevas animaciones de WhatsApp

Pero no todos los usuarios están felices y para aquellos que encuentren molesto el movimiento constante en sus conversaciones o que busquen optimizar el rendimiento de la aplicación, el servicio de mensajería ha habilitado una ruta de acceso idéntica en ambos ecosistemas telefónicos para desactivar las nuevas animaciones de los mensajes.

Para apagar esta función, el usuario debe ingresar al menú de Configuración o Ajustes dentro de la aplicación de WhatsApp. Posteriormente, es necesario presionar el apartado de Chats y seleccionar la nueva pestaña denominada Animaciones.

Dentro de esta ventana, la plataforma despliega un interruptor o toggle dedicado exclusivamente a la transición de los mensajes de texto, permitiendo apagar el efecto con un solo toque para regresar a la aparición inmediata y estática de las burbujas de conversación.