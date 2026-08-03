Samsung eliminará una cámara del Galaxy S27 Ultra y agregará nuevo modelo al catálogo

Por primera vez en seis generaciones, Samsung planea un rediseño radical en la arquitectura fotográfica de su modelo más potente que llegaría con el lanzamiento del S27 Ultra programado para inicios del próximo año y, donde el principal cambio sería la eliminación de uno de los sensores traseros dejando al dispositivo con una configuración de tres cámaras.

Desde el lanzamiento del Galaxy S21 Ultra, la firma surcoreana apostó por un esquema de cuatro lentes en su teléfono tope de gama. Sin embargo, para la familia S27 se eliminará el teleobjetivo secundario de 10 megapíxeles con zoom óptico de 3 aumentos. La decisión busca optimizar los costos de producción —impactados por el alza global en los componentes de memoria RAM— y liberar espacio en el chasis para integrar una batería de mayor capacidad, uno de los puntos criticado por los usuarios y que, además, no había tenido modificaciones.

De este modo, el Galaxy S27 Ultra mantendrá un sensor principal de 200 megapíxeles, un ultra gran angular de 50 megapíxeles y un único teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles con zoom óptico de 5 aumentos.

Galaxy S27 Pro: La nueva variante que se suma a la familia

Esta no es la única novedad que se ha filtrado ya que según sitios especializados como GSM Arena existirá una nueva variante que se une a la familia denominado Galaxy S27 Pro.

De esta forma habrá Galaxy S27, S27+, S27 Pro y S27 Ultra. Esta nueva variante tendrá también tres cámaras pero tendrá un sensor de 12 megapíxeles con zoom óptico de tres aumentos.

En el caso de los modelos de entrada contarían con sensores de 50 MP, ultra gran angular de 12 MP y teleobjetivo de 10 MP.

Samsung es una de las empresas que había advertido que el incremento en el precio de la memoria RAM así como el almacenamiento tendría un impacto en los futuros costos de sus teléfonos.