¡WhatsApp políglota! Ya traduce 19 idiomas en tus chats: ¿quiénes tienen la función disponible?

La forma en la que nos comunicamos sigue cambiando y ahora WhatsApp da un paso importante para romper la barrera del idioma. La app está integrando más opciones de traducción automática, lo que permite entender mensajes en distintos idiomas sin salir de la conversación.

Esta actualización busca que hablar con alguien en otro país sea mucho más sencillo, sin necesidad de copiar y pegar textos en traductores externos. Con ello, WhatsApp se acerca cada vez más a convertirse en una herramienta de comunicación global.

De acuerdo con WABetaInfo, la plataforma está probando una mejora que amplía significativamente los idiomas disponibles dentro de su sistema de traducción.

WhatsApp añade nuevos idiomas: cómo funciona la traducción y quiénes ya la tienen

WhatsApp añade nuevos idiomas a su traducción automática

La novedad principal es la incorporación de 13 nuevos paquetes de idiomas en la versión beta para Android. Con esto, el total de opciones disponibles pasa de unas pocas lenguas iniciales a 19 idiomas compatibles.

Entre los nuevos idiomas que se integran destacan:

Chino simplificado

Chino simplificado Francés

Alemán

Italiano

Turco

Polaco

Neerlandés

Indonesio

Ucraniano

Checo

Sueco

Letón

Urdu

Esta ampliación permite que más usuarios en distintas regiones puedan traducir mensajes de forma directa dentro de la app.

WhatsApp añade nuevos idiomas: cómo funciona la traducción y quiénes ya la tienen

¿Cómo funciona la traducción de mensajes en WhatsApp?

Uno de los puntos más importantes de esta función es que no compromete la privacidad. A diferencia de otros servicios, WhatsApp no envía los mensajes a servidores externos para traducirlos. En su lugar, el sistema funciona de manera local, es decir, el usuario descarga el paquete de idioma, el teléfono procesa la traducción, el contenido no sale del dispositivo

Esto permite mantener el cifrado de extremo a extremo, uno de los pilares de seguridad de la plataforma.

WhatsApp añade nuevos idiomas: cómo funciona la traducción y quiénes ya la tienen

Cómo traducir mensajes de WhatsApp sin salir del chat

Con esta mejora, los usuarios pueden traducir mensajes directamente dentro de la conversación, lo que hace el proceso más rápido y natural.

Además, existe la opción de elegir un idioma específico o incluso usar herramientas que detectan automáticamente el idioma del mensaje recibido.

Esto resulta especialmente útil para quienes trabajan, estudian o tienen contacto frecuente con personas de otros países.

WhatsApp añade nuevos idiomas: cómo funciona la traducción y quiénes ya la tienen

Traducción de audios y mensajes de voz en WhatsApp: ¿qué sigue?

Otro punto interesante es que estos mismos paquetes de idioma también se utilizan en otras funciones de la app.

Esto abre la puerta a que, en el futuro, WhatsApp no solo traduzca mensajes escritos, sino que también pueda transcribir audios en distintos idiomas, convertir mensajes de voz en texto comprensible y facilitar la comunicación en tiempo real

Aunque esta opción aún no está completamente disponible, todo apunta a que será uno de los siguientes pasos.

¿Cuándo llega la traducción automática a Android e iOS?

Por ahora, la función está disponible solo para algunos usuarios que forman parte del programa beta de WhatsApp en Android.

Esto significa que no todos los usuarios tienen acceso todavía, sin embargo, el despliegue será gradual en las próximas semanas. Mientras tanto, en iOS, la traducción automática sigue en desarrollo.

Esto significa que los usuarios de iPhone aún deben traducir los mensajes manualmente desde el menú de la aplicación.

Con esta actualización, WhatsApp refuerza su objetivo de facilitar la comunicación sin importar el idioma.

La posibilidad de traducir mensajes dentro de la app no solo mejora la experiencia del usuario, también reduce la dependencia de herramientas externas y hace que las conversaciones sean más fluidas.