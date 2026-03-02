Esto pasará con tu WhatsApp si no registras tu número celular con la CURP

El registro obligatorio de líneas móviles en el padrón vinculado a la Clave Única de Registro de Población (CURP) tiene como fecha límite el 30 de junio de 2026. Ante este escenario, una de las principales dudas es qué ocurrirá con WhatsApp si el número celular no se registra a tiempo.

Es importante destacar que el registro de celulares aplica para todos los usuarios en México, ya sea que tengan plan de prepago o pospago, utilicen SIM física o eSIM, y sin importar la compañía telefónica.

¿Tu WhatsApp dejará de funcionar si no registras tu número?

WhatsApp es hoy una aplicación esencial de comunicación personal, laboral y comercial, por lo que la posibilidad de perder el acceso genera preocupación.

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), las líneas que no cumplan con el registro perderán acceso a funciones esenciales. Entre las restricciones anunciadas se encuentran:

No será posible hacer llamadas normales.

Se restringirá el envío y la recepción de mensajes de texto (SMS).

El servicio de internet móvil quedará desactivado.

quedará desactivado. Solo se permitirán llamadas a números de emergencia.

El registro de celulares aplica para todos los usuarios en México. Unsplash

En este contexto, WhatsApp podría dejar de funcionar si la línea es inhabilitada. Aunque la aplicación opera a través de internet y no depende directamente del servicio de voz tradicional, sí requiere una línea activa para:

Verificar la cuenta mediante código SMS o llamada.

Verificar la cuenta mediante código SMS o llamada. Mantener la vinculación del número telefónico.

Utilizar datos móviles cuando no hay conexión WiFi.

Si la línea pierde acceso a datos móviles y no puede recibir mensajes SMS, el usuario podría enfrentar dificultades para validar su cuenta en caso de reinstalar la aplicación o cambiar de dispositivo.

Además, si el operador suspende totalmente la línea tras incumplir el registro, eventualmente el número podría darse de baja.

WhatsApp podría dejar de funcionar si la línea es inhabilitada. Unsplash

En ese caso, el peligro aumenta si la línea es asignada a un nuevo usuario, ya que la cuenta de WhatsApp podría quedar expuesta. Esto ocurre porque la aplicación vincula el perfil directamente al número de teléfono.

Sin embargo, si el usuario ya tiene su sesión activa y mantiene conexión mediante WiFi, podría seguir utilizando WhatsApp temporalmente. El problema surgiría cuando necesite recibir el código de verificación o cuando el sistema detecte que el número ya no está operativo.

¿Cómo realizar el registro de tu línea antes del 30 de junio?

De acuerdo con la CRT, alrededor de 8.5 millones de números ya forman parte del padrón. El registro no tiene costo y puede hacerse a través de la plataforma digital o directamente en oficinas autorizadas.

Registro en línea

Los pasos generales son:

Ingresar al portal oficial del proveedor de telefonía móvil.

Ingresar al portal oficial del proveedor de telefonía móvil. Capturar el número celular para recibir un código de verificación.

CURP certificada . Introducir los datos de la identificación oficial y la

Confirmar el registro y guardar el comprobante.

Alrededor de 8.5 millones de números ya forman parte del padrón. Unsplash

Registro presencial

También se puede acudir a un módulo de atención con:

CURP actualizada y certificada.

CURP actualizada y certificada. Identificación oficial vigente.

Para las personas morales, es necesario entregar el RFC junto con la constancia de situación fiscal vigente.

El incumplimiento del registro no solo implica la suspensión del servicio móvil. También puede afectar herramientas digitales que hoy son fundamentales para el trabajo y la actividad económica.

Para millones de pequeños negocios y trabajadores independientes que operan mediante WhatsApp, perder la línea podría significar interrumpir ventas, atención a clientes y coordinación diaria.