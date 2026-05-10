Día de las Madres 2026: Google celebra el 10 de mayo con un tierno doodle

El Día de las Madres es una de las celebraciones más importantes para millones de familias y este 2026 Google decidió unirse nuevamente al festejo con un doodle especial visible en su buscador. La compañía presentó una ilustración con detalles y elementos simbólicos que hacen referencia al amor, la protección y el vínculo familiar que representa esta fecha.

A través de un diseño sencillo, pero lleno de significado, el buscador sustituyó temporalmente su logotipo por una ilustración que contiene papel recortado, flores y colores en tono pastel. La propuesta apareció para usuarios de México, Estados Unidos y varios países de América Latina.

Canva

El significado del doodle de Google por el Día de las Madres

Para este año, Google eligió una imagen con apariencia hecha a mano que recuerda a las tarjetas que suelen regalarse durante esta fecha especial. La ilustración incluye letras recortadas en papel, un clavel y un cactus, elementos que fueron seleccionados por su simbolismo relacionado con la maternidad.

Según explicó la empresa en su blog oficial, el clavel representa el amor y la admiración hacia las madres, mientras que el cactus simboliza la protección, la fortaleza y la resiliencia dentro de la familia.

Captura de pantalla

Otro detalle que llamó la atención fue el uso de tonos rosados y acabados artesanales. El diseño también incorpora flores y figuras relacionadas con la convivencia familiar, reforzando el mensaje de unión que suele acompañar esta celebración.

A diferencia de otros doodles interactivos o animados, en esta ocasión la compañía apostó por una propuesta visual minimalista. La intención fue crear una imagen sencilla, fácil de identificar y capaz de conectar emocionalmente con los usuarios.

Los doodles de Google y su relación con fechas importantes

Desde hace varios años, Google utiliza los llamados doodles para destacar celebraciones, aniversarios y acontecimientos culturales en distintas partes del mundo. Estas modificaciones temporales reemplazan el logotipo habitual del buscador y suelen generar interés entre millones de usuarios.

Las ilustraciones pueden estar dedicadas a personajes históricos, festividades internacionales, eventos deportivos o efemérides como el Día de las Madres. En muchos casos, los diseños cambian dependiendo del país o la región donde se muestran.

Captura de pantalla

La empresa actualiza constantemente estas imágenes para adaptarse a celebraciones locales y acontecimientos relevantes. Gracias a ello, los doodles se han convertido en una de las herramientas más reconocidas de Google para conectar con diferentes culturas alrededor del mundo.

¿Cuál es el origen del Día de las Madres en México?

En México, el Día de las Madres se celebra cada 10 de mayo y es una de las fechas familiares más importantes del calendario. La tradición comenzó oficialmente en 1922, cuando el periodista Rafael Alducin promovió la iniciativa desde el periódico Excélsior.

La propuesta tuvo una rápida aceptación y con el paso de los años se convirtió en una celebración nacional dedicada a reconocer el papel de las madres dentro de las familias mexicanas. Desde entonces, escuelas, comercios y distintas instituciones realizan actividades especiales para conmemorar la fecha.

Día de las Madres

A diferencia de otros países donde el festejo cambia según el calendario, en México el 10 de mayo permanece fijo cada año. Esto ha permitido que la tradición se mantenga como una de las celebraciones más representativas y emotivas para millones de personas.

PJG