Infartos, derrames cerebrales, aneurismas... México encabeza las estadísticas a nivel mundial de fallecimientos por enfermedades cardiovasculares. Esta razón, nada insignificante, ha llevado a la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) a verificar cómo el uso del Huawei Watch D2 podría revertir este panorama.

Hay que aclararlo: llevar esta tecnología en la muñeca no va a evitar que aquella arteria que está por obstruirse debido a la grasa lo haga, derivando en un infarto. No obstante, puede ser esa "luz de advertencia" que nuestra consciencia necesita ver y entender para cambiar los hábitos y evitar el colapso definitivo del corazón.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y MedlinePlus, las enfermedades del corazón son la primera causa de muerte en México. La hipertensión arterial actúa como un detonante invisible que, sin síntomas evidentes, prepara el terreno para un desenlace fatal si no se monitorea a tiempo.

UNAM y Huawei Watch D2: ¿cómo esta tecnología puede evitar que mueras de un infarto? Canva

El trasfondo oculto de la hipertensión en México

La hipertensión arterial es conocida como el "asesino silencioso" porque daña los vasos sanguíneos sin causar dolor inmediato. En México, millones viven con esta condición sin saberlo, aumentando el riesgo de fallas cardiacas catastróficas cada segundo.

Análisis de los detalles más críticos de la salud cardiaca

El mayor peligro reside en la falta de monitoreo continuo. Las lecturas aisladas en el médico suelen ser insuficientes para detectar la hipertensión nocturna o la "de bata blanca", dejando vacíos diagnósticos peligrosos.

La UNAM, a través del Laboratorio de Física de la Vida del Instituto de Ciencias Nucleares, ha decidido investigar dispositivos portátiles para entender mejor la homeostasis (equilibrio interno) y los ritmos circadianos del corazón.

Mario Iván Martínez Chavarría, experto de Huawei México, señala:

Es el único en el mercado con un manguito inflable... esto le da la capacidad de estar monitoreando la presión arterial en cualquier momento de forma mecánica".

Sin embargo, el dispositivo podría tener un margen de error de entre más-menos 5 a 8 milímetros de mercurio.

Para que la lectura sea precisa, el usuario debe adoptar una postura específica: sentado, con la muñeca a la altura del pecho y sin hablar.

Si detecta que el usuario está moviendo los dedos, identifica estos movimientos porque la bolsa es muy sensible", advierte Martínez.

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¿Qué hay de cierto en la validación de la UNAM?

La colaboración científica busca identificar biomarcadores no invasivos utilizando la ciencia de redes y métodos espectrales. Los investigadores analizan electrocardiogramas y series de tiempo para anticipar padecimientos graves antes de que ocurran.

El objetivo de la máxima casa de estudios es validar si estos wearables son herramientas útiles para la sociedad mexicana.

Es fundamental entender que estos equipos "no son dispositivos médicos", como enfatiza el experto.

Su función principal es el alertamiento temprano, permitiendo que el paciente llegue al especialista con un historial de datos que antes era imposible obtener fuera de un hospital".

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¿Por qué este monitoreo es vital hoy?

El impacto psicológico de ver un número rojo en la muñeca puede ser el motor de cambio que la medicina preventiva necesita. El monitoreo ambulatorio (MAPA) de 24 horas permite conocer qué sucede con el corazón mientras dormimos o bajo estrés laboral.

Martínez Chavarría explica que el dispositivo incluso ha integrado algoritmos para identificar estados emocionales:

"Identificamos los índices de actividad simpática y parasimpática para saber cómo se encuentran nuestros estados emocionales en doce categorías".

Esta integración tecnológica busca transformar la salud de reactiva a preventiva. Al conocer las variaciones de presión durante el día, el usuario puede identificar qué detonantes (dieta, estrés, sedentarismo) están poniendo en riesgo su vida

UNAM y Huawei Watch D2: ¿Evita esta tecnología un infarto mortal? Canva

La tecnología del Huawei Watch D2, respaldada por la curiosidad científica de la UNAM, representa un puente hacia una vida más larga. No sustituye al cardiólogo, pero sí le entrega las armas necesarias para evitar que un diagnóstico llegue demasiado tarde.

La prevención es la inversión más económica frente al altísimo costo de un tratamiento post-infarto.

No hay que dejar de conocernos, hay que saber cuáles son los datos fisiológicos que genera nuestro cuerpo", concluye Martínez Chavarría.

¿Confiarías tu monitoreo cardiaco a un reloj inteligente o prefieres los métodos tradicionales? La ciencia está cambiando las reglas del juego.