El misterioso mundo más allá de Plutón que desafía todo lo que la ciencia sabía del universo

En los rincones más fríos y oscuros del Sistema Solar, más allá de Plutón, un misterioso mundo helado acaba de poner en duda todo lo que los científicos creían saber sobre las atmósferas planetarias.

Se trata de un pequeño objeto conocido como (612533) 2002 XV93, un cuerpo congelado que apenas mide unos 500 kilómetros de diámetro y que ahora protagoniza uno de los descubrimientos más sorprendentes de los últimos años en la astronomía.

De acuerdo con un nuevo estudio realizado por investigadores japoneses, este diminuto mundo podría tener una tenue atmósfera propia, algo considerado prácticamente imposible para un objeto tan pequeño y lejano.

El hallazgo que desconcertó a la comunidad científica

El descubrimiento fue liderado por Ko Arimatsu, investigador del Observatorio Astronómico Nacional de Japón, quien explicó que este podría ser el objeto más pequeño del Sistema Solar con una atmósfera global detectada y mantenida por gravedad.

El hallazgo fue tan inesperado que incluso expertos internacionales quedaron sorprendidos.

Alan Stern, investigador del Southwest Research Institute y uno de los principales responsables de la histórica misión New Horizons, aseguró que el descubrimiento podría tener profundas implicaciones para la ciencia.

Fotografía de Plutón

Aunque Stern no participó en la investigación, calificó el hallazgo como “asombroso” y destacó que necesitará nuevas observaciones independientes para confirmar lo detectado.

Un extraño mundo escondido en el cinturón de Kuiper

El objeto pertenece al llamado cinturón de Kuiper, una enorme región llena de cuerpos helados ubicada más allá de Neptuno.

Este lugar es considerado uno de los territorios más misteriosos del Sistema Solar debido a las bajas temperaturas extremas y la enorme distancia respecto a la Tierra.

(612533) 2002 XV93 es clasificado como un “plutino”, una categoría de objetos que orbitan el Sol en una relación gravitacional similar a la de Plutón.

En el momento del estudio, el objeto se encontraba a más de 5 mil 500 millones de kilómetros de distancia, incluso más lejos que Plutón.

Para detectar la posible atmósfera, los científicos utilizaron tres telescopios instalados en Japón y observaron el momento exacto en que el cuerpo pasó frente a una estrella lejana.

Plutón

Durante ese fenómeno, conocido como ocultación estelar, los investigadores notaron algo inesperado: la luz de la estrella se atenuó de una forma que sugería la presencia de una capa gaseosa alrededor del objeto.

Una atmósfera extremadamente delgada

Aunque se habla de una atmósfera, los expertos aclaran que no se parece en nada a la de la Tierra.

Según el estudio publicado en la revista Nature Astronomy, la capa de gas sería entre cinco y diez millones de veces más tenue que la atmósfera terrestre.

Incluso sería mucho más delgada que la atmósfera ya extremadamente frágil de Plutón.

Los científicos creen que esta atmósfera podría estar formada por gases como nitrógeno, metano o monóxido de carbono, elementos comunes en regiones congeladas del Sistema Solar exterior.

Sin embargo, todavía no existe una respuesta definitiva sobre cómo un objeto tan pequeño logró conservar una atmósfera pese a las condiciones extremas del espacio.

Plutón

¿Volcanes de hielo o el impacto de un cometa?

Una de las teorías más intrigantes apunta a que el misterioso mundo podría tener actividad criovolcánica, es decir, volcanes de hielo capaces de expulsar gases desde el interior del objeto hacia el espacio.

Otra posibilidad es que un impacto reciente de un cometa haya liberado materiales congelados que terminaron creando temporalmente esta capa gaseosa.

Los científicos consideran que futuras observaciones serán clave para resolver el misterio.

El poderoso Telescopio Espacial James Webb podría ayudar a identificar exactamente qué compone la atmósfera y determinar si se trata de un fenómeno permanente o temporal.

Cometa Especial

Si en los próximos años la atmósfera desaparece, eso indicaría que probablemente fue generada por el impacto de un cometa.

Pero si continúa presente o cambia dependiendo de las estaciones espaciales, entonces podría existir una fuente activa de gases en el interior del objeto, algo que transformaría por completo la comprensión actual sobre los pequeños mundos helados del Sistema Solar.

AAAT*