¡Fox McCloud vuelve a despegar! Nintendo anuncia nuevo Star Fox para Switch 2

Nintendo anunció por sorpresa el regreso de Star Fox con un nuevo juego para Switch 2, previsto para el 25 de junio de 2026. El título, llamado simplemente Star Fox, está basado en el clásico Star Fox 64, pero llegará con gráficos renovados, personajes rediseñados, nuevas opciones de control y un modo multijugador en línea de combates aéreos.

La revelación ocurrió durante una presentación especial de Nintendo Direct, donde la compañía mostró el primer vistazo al regreso de Fox McCloud y su equipo. El anuncio llega después de que el personaje apareciera en The Super Mario Galaxy Movie, un cameo que ahora funciona como antesala para el relanzamiento de una de las sagas espaciales más recordadas de Nintendo.

Un nuevo Star Fox basado en Star Fox 64

Nintendo describe el nuevo Star Fox como una aventura de acción basada en Star Fox 64, el juego de Nintendo 64 que marcó a la franquicia por sus combates espaciales, rutas alternativas y conversaciones entre pilotos durante las misiones.

A primera vista, el proyecto funciona como una reinterpretación moderna del clásico. Conserva el espíritu de disparos sobre rieles y batallas en el espacio, pero actualiza los modelos de los personajes, los escenarios y los efectos visuales para aprovechar el hardware de Nintendo Switch 2.

El tráiler mostró a Fox, Falco, Peppy y Slippy con un diseño mucho más detallado. También confirmó que se mantendrán las conversaciones a bordo de las naves, uno de los elementos más reconocibles de la saga desde los años noventa.

StarFox llegará a Switch 2 Especial

¿Qué novedades tendrá Star Fox en Switch 2?

Además de rehacer la experiencia de Star Fox 64, Nintendo incorporará nuevas funciones para adaptar el juego a la generación actual. Una de las más llamativas es el modo multijugador en línea 4 contra 4, enfocado en combates aéreos entre equipos.

El juego también incluirá controles opcionales con ratón, una función que puede cambiar la forma de apuntar y moverse durante las misiones. Para quienes busquen una experiencia más cercana a la original, Nintendo confirmó compatibilidad con el mando de Nintendo 64.

Entre las novedades anunciadas destacan:

Lanzamiento: 25 de junio de 2026.

25 de junio de 2026. Consola: Nintendo Switch 2.

Nintendo Switch 2. Base del juego: Star Fox 64.

Star Fox 64. Modo online: combates aéreos 4 contra 4.

combates aéreos 4 contra 4. Controles: opción de jugar con ratón y compatibilidad con mando de N64.

opción de jugar con ratón y compatibilidad con mando de N64. Vehículos: Arwing y otros transportes, incluido un submarino.

Arwing y otros transportes, incluido un submarino. Precio: 49.99 dólares en digital y 59.99 dólares en físico.

GameChat y avatares con expresiones

Una de las incorporaciones más inesperadas está relacionada con GameChat, la función social de Nintendo Switch 2. Nintendo describe una opción de avatar interactivo capaz de reflejar expresiones y movimientos del jugador durante las partidas en línea.

Esto significa que, además del combate entre naves, el juego apostará por una capa social más visible. Los usuarios podrán usar avatares realistas dentro de las sesiones online, lo que marca una diferencia frente a la estructura más arcade y solitaria del juego original.

Star Fox tendrá su juego en Switch 2 Cortesía

La función puede ser una de las más comentadas del lanzamiento, especialmente porque Nintendo suele integrar sus herramientas sociales con cierta cautela. En este caso, Star Fox parece funcionar también como escaparate para algunas capacidades nuevas de Switch 2.

Fox McCloud vuelve tras una década sin juego principal

El regreso de Star Fox es relevante porque la franquicia llevaba años sin una nueva entrega principal. El último lanzamiento grande fue Star Fox Zero, publicado para Wii U en 2016. Desde entonces, Fox McCloud se mantuvo presente en colaboraciones, cameos y juegos como Super Smash Bros., pero sin una nueva aventura propia.

Con este remake, Nintendo apuesta por una ruta conocida: volver a uno de los títulos más queridos de la saga, pero con suficientes cambios para presentarlo como una experiencia actual. El nombre simple, Star Fox, también sugiere una intención de reinicio o reposicionamiento para nuevos jugadores.

El uso de Star Fox 64 como base no es casual. Ese juego consolidó muchas de las frases, dinámicas y personajes que todavía se asocian con la franquicia. Para muchos fans, sigue siendo la entrega más representativa de la serie.

Un anuncio clave para el calendario de Switch 2

El anuncio llega en un momento importante para Nintendo, ya que el calendario de juegos propios de Switch 2 para el resto de 2026 todavía luce limitado. De acuerdo con The Verge, además de Star Fox, los títulos first-party previstos incluyen Yoshi and the Mysterious Book, Rhythm Heaven Groove, Splatoon Raiders y Fire Emblem: Fortune’s Weave.

En ese contexto, Star Fox puede cubrir un espacio distinto dentro del catálogo. Mientras otras franquicias de Nintendo se apoyan en plataformas, estrategia o ritmo, este lanzamiento ofrece acción espacial, nostalgia y multijugador competitivo.

También ayuda a mantener vivo el interés por Switch 2 durante el verano, justo después de una etapa de lanzamientos iniciales y antes de que Nintendo detalle nuevos proyectos para finales de año.

Precio y formatos de Star Fox

Nintendo confirmó que Star Fox tendrá dos precios distintos según el formato. La versión digital costará 49.99 dólares, mientras que la edición física tendrá un precio de 59.99 dólares.

La diferencia de precio resulta llamativa porque Nintendo suele mantener valores similares entre ediciones físicas y digitales en varios lanzamientos principales. En este caso, el precio más bajo en digital puede hacerlo más accesible para quienes busquen probar el regreso de la saga sin pagar el costo habitual de un estreno de mayor escala.

Por ahora, Nintendo no ha detallado si habrá edición especial, contenido adicional o algún beneficio para quienes reserven el juego antes del lanzamiento.