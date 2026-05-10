Angry Birds, Dragon Quest, FIFA y Silent Hill entran al 'Salón de la Fama' de los videojuegos

Cuatro videojuegos que marcaron géneros, generaciones y formas distintas de jugar acaban de entrar al World Video Game Hall of Fame: Angry Birds, Dragon Quest, EA Sports FIFA International Soccer y Silent Hill fueron incorporados a la generación 2026 del Salón de la Fama del Strong National Museum of Play, en Rochester, Nueva York.

La selección reúne títulos muy diferentes entre sí: un fenómeno móvil que convirtió los smartphones en consolas casuales, un RPG japonés que ayudó a definir un género, una franquicia deportiva de alcance global y un clásico de terror psicológico que cambió la manera de provocar miedo en los videojuegos.

El museo reconoce cada año a juegos que han mantenido popularidad durante un periodo prolongado y que han influido en la industria, la cultura popular o la sociedad. En 2026, estos cuatro títulos superaron a una lista de finalistas que incluía nombres como Frogger, Galaga, League of Legends, Mega Man, PaRappa the Rapper, RuneScape, The Elder Scrolls V: Skyrim y Tokimeki Memorial.

¿Por qué entró Angry Birds?

Lanzado en 2009 por Rovio, Angry Birds fue uno de los primeros grandes fenómenos de los videojuegos móviles. Su mecánica era sencilla: lanzar pájaros con una resortera para derribar estructuras y vencer a los cerdos verdes. Esa fórmula, fácil de entender y difícil de soltar, ayudó a llevar el gaming a millones de personas que no se consideraban jugadoras tradicionales.

The Strong destaca que Angry Birds fue el éxito móvil que convenció a millones de usuarios de pagar por un juego descargado en sus smartphones. La franquicia superó los 2 mil millones de descargas y se expandió a juguetes, series, películas y otros productos de entretenimiento.

Su ingreso al Salón de la Fama reconoce no solo el éxito de un juego, sino el cambio de época que representó. Angry Birds apareció justo cuando los teléfonos inteligentes empezaban a modificar la relación cotidiana con los videojuegos: partidas cortas, controles táctiles y acceso inmediato desde el bolsillo.

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Dragon Quest, la base del RPG japonés

Dragon Quest fue lanzado en 1986 para la Famicom de Nintendo y nació de la colaboración entre el guionista Yuji Horii, el artista de manga Akira Toriyama y el compositor Koichi Sugiyama. El juego combinó aventura, progresión de personajes, exploración y combate por turnos en una fórmula que se volvería fundamental para los RPG japoneses.

Su entrada llega en un año especial: la saga celebra su 40 aniversario. Desde su lanzamiento, Dragon Quest se convirtió en una de las franquicias más importantes de Japón y en una influencia directa para otros juegos de rol posteriores.

Lindsey Kurano, curadora de juegos electrónicos en The Strong, señaló que sería difícil imaginar los RPG modernos sin Dragon Quest. Aunque su popularidad ha sido históricamente mayor en Japón que en otros mercados, su influencia en la industria y en otros juegos de rol resulta difícil de discutir.

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FIFA International Soccer y el futbol como fenómeno global

EA Sports FIFA International Soccer, lanzado en 1993, no fue el primer videojuego deportivo ni el primer título de futbol, pero sí inauguró una de las franquicias deportivas más exitosas de todos los tiempos. Su entrada al Salón de la Fama reconoce el peso global de una serie que convirtió al futbol en una experiencia anual para millones de jugadores.

The Strong recuerda que la franquicia EA Sports FIFA vendió aproximadamente 325 millones de copias para 2021, impulsada por entregas anuales y por la popularidad mundial del futbol. El museo también subraya que FIFA International Soccer tuvo una huella global mayor que otras franquicias deportivas centradas en mercados más específicos.

Jeremy Saucier, vicepresidente de interpretación y videojuegos de The Strong, señaló que el título fue un éxito inmediato y que, pese a lanzarse en diciembre de 1993, se convirtió en el juego más vendido en Europa ese año.

El videojuego futbolístico FIFA 21 estará disponible el 4 de diciembre para la nueva generación de consolas. Foto: captura de pantalla

Silent Hill y el terror psicológico

Silent Hill, lanzado por Konami en 1999, entró al Salón de la Fama por su manera de expandir el lenguaje del horror en videojuegos. No fue el primer título de terror ni el más popular de su época, pero sí empujó el género hacia una dirección más psicológica, menos dependiente del susto inmediato y más centrada en la atmósfera.

The Strong destaca que Silent Hill usó gráficos 3D, una cámara dinámica y una sensación constante de amenaza para construir un miedo que no venía solo de los monstruos, sino del pueblo mismo, de la niebla, del sonido y de la tensión emocional del jugador.

Andrew Borman, director de preservación digital del museo, explicó que su importancia estuvo en llevar el terror hacia nuevas direcciones psicológicas, donde las emociones importaban tanto como los reflejos.

La saga, además, ha tenido un nuevo impulso en años recientes gracias al remake de Silent Hill 2 y a nuevas entregas de Konami, lo que ha reactivado la conversación sobre su legado.

Silent Hill Especial

Cómo se eligen los juegos

El World Video Game Hall of Fame fue establecido en 2015 para reconocer videojuegos de todo tipo que hayan tenido popularidad duradera y un impacto significativo en la cultura o la industria. Cualquier persona puede nominar un juego, aunque la selección final se realiza con asesoría de periodistas, académicos y especialistas en la historia del medio.

Los criterios suelen considerar el estatus icónico del juego, su permanencia en el tiempo, su alcance geográfico y su influencia. Por eso, la lista no se limita a juegos técnicamente avanzados o con mejores críticas, sino a títulos que modificaron hábitos, géneros, negocios o comunidades.

En 2025, el museo incorporó a Defender, Quake, Tamagotchi y GoldenEye 007, una generación que combinó arcade, disparos en primera persona, mascotas digitales y multijugador de consola.

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