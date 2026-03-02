¿Tienes 2 mil seguidores? Así puedes abrir tu propia tienda y monetizar tus redes

Seguro te ha pasado: estás viendo historias en Instagram o scrolleando en TikTok, ves a uno de tus creadores favoritos recomendando un producto que le solucionó la vida y, casi sin pensarlo, terminas comprándolo. De hecho, en México, el 50% de los consumidores declara haber comprado algo basándose en la recomendación de un creador de contenido.

Pero, ¿y si en lugar de solo ser el comprador, tú fueras quien hace la recomendación y genera ingresos por ello?

La buena noticia es que el modelo tradicional de internet, donde solo las grandes celebridades podían cobrar por hacer campañas, está evolucionando. Hoy, la "economía de los creadores" permite que cualquier persona con una comunidad pequeña, pero fiel, pueda convertirse en un microempresario del retail.

Para entender cómo funciona esto en la práctica, Valentina Márquez, líder de Performance Marketing para Amazon México, nos contó sobre el programa de influencers de la plataforma, el cual busca que las voces en las que ya confiamos sean el nuevo motor de descubrimiento de productos.

"Lo que estamos buscando con este programa es que voces que ya son conocidas y en las que los consumidores ya confían, sean quienes hagan estas recomendaciones a partir de la credibilidad que ellos tienen con sus audiencias", detalla Márquez.

El secreto está en los enlaces (y en no depender de una marca)

La mecánica es sencilla y se aleja de la venta dura. Si usas una cafetera que amas o un termo que te parece increíble, generas un enlace único de ese producto y lo compartes en tus redes. Si uno de tus seguidores da clic y compra, te llevas una comisión, pero el beneficio va más allá del producto específico.

"Una de las cosas más interesantes del programa es que el influenciador no solamente gana por las recomendaciones de los artículos que hace [...] puede ganar por ventas indirectas", explica en entrevista Valentina Márquez.

Es decir, si alguien entra por tu link del termo, pero termina comprando además unos audífonos, tú también ganas por eso.

Al platicar con creadores que ya usan la plataforma, Márquez señala que lo que más valoran es la independencia.

Tu tienda no duerme: Tienes un espacio personalizado dentro de Amazon.

Adiós al terror de la facturación: Uno de los grandes cuellos de botella para emprender en México es el papeleo fiscal. Amazon automatizó este proceso.

La lista de requisitos (es más corta de lo que crees)

Muchos usuarios se intimidan pensando que necesitan un millón de likes para empezar a monetizar. Sin embargo, el programa es bastante accesible e incluye a todas las categorías: desde maternidad y estilo de vida, hasta fitness o tecnología.

Los únicos requisitos indispensables para participar son:

Ser mayor de edad.

Tener un RFC vigente.

Contar con una cuenta activa en Instagram, TikTok, Facebook o YouTube con más de 2 mil seguidores.

"Luego los que están recién empezando en este mundo se intimidan o se pueden intimidar porque ven a creadores grandes participando en él, y la realidad es que admite cualquier tipo de creadores", explica Valentina.

El ‘aparador’ infinito: Una oportunidad para las PyMEs mexicanas

Aunque pareciera que este ecosistema está dominado por gigantes internacionales, el modelo también democratiza la exposición para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) nacionales. Las marcas emergentes ya no dependen exclusivamente de presupuestos masivos para publicidad; ahora pueden apalancarse de los creadores para salir de los catálogos tradicionales y llegar a nuevos nichos de consumidores.

De acuerdo con Márquez, el primer paso indispensable para que una marca pequeña se beneficie de esta vitrina es tener su selección de productos disponible dentro de Amazon. A partir de ahí, se abren distintas vías para conectar con los influencers: