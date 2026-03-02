Apple lanza iPhone 17e y iPad Air M4: Precios y características

Apple dio inicio a su lanzamiento de productos de primavera más ambicioso hasta la fecha, presentando oficialmente el iPhone 17e y una versión actualizada del iPad Air.

Estos dispositivos son solo los primeros de al menos cinco nuevos productos que se espera debuten a lo largo de tres días de anuncios consecutivos, los cuales culminarán en una "Apple Experience especial" programada para el miércoles 4 de marzo en Nueva York, Londres y Shanghái.

iPhone 17e: Potencia y conectividad a precio accesible

El primer gran anuncio fue el iPhone 17e, que mantiene un precio de entrada de $599 dólares (10 mil 500 pesos aproximadamente), igual que su predecesor, pero con mejoras significativas en su hardware. Entre las novedades destacan:

La inclusión del chip A19 de Apple.

de Apple. Compatibilidad con MagSafe por primera vez en la línea económica.

por primera vez en la línea económica. Un módem C1X de segunda generación para una conectividad 5G más rápida.

para una conectividad 5G más rápida. El doble de almacenamiento base, alcanzando los 256GB.

Iphone 17e Especial

Por su parte, el nuevo iPad Air integra el potente chip M4, con precios que inician en 599 dólares para el modelo de 11 pulgadas y 799 dólares para la versión de 13 pulgadas.

Los pedidos anticipados del iPhone 17e se abrirán a las 6:15 a.m. PST del miércoles, con disponibilidad en tiendas a partir del 11 de marzo.

Una nueva estrategia de comunicación

Este lanzamiento marca un cambio respecto a las presentaciones tradicionales de la compañía en un solo evento masivo. En su lugar, Apple distribuirá los anuncios a través de comunicados de prensa diarios desde el lunes hasta el miércoles. Según Mark Gurman de Bloomberg, esta estrategia está diseñada para darle a cada producto su propio momento bajo los reflectores.

El CEO Tim Cook preparó el terreno la semana pasada en la plataforma X, anticipando "una gran semana por delante" con un video que mostraba el logo de la marca tomando forma en lo que parecía ser una MacBook.

El nuevo iPhone 17e Especial

Lo que se espera para el resto de la semana

Con dos productos ya revelados, la atención se centra en los anuncios del martes y miércoles. Observadores de la industria esperan:

Una nueva MacBook económica con chip A18 Pro , que sería la primera Mac en usar un procesador de clase iPhone.

con chip , que sería la primera Mac en usar un procesador de clase iPhone. Modelos actualizados de MacBook Pro con chips M5 Pro y M5 Max.

con chips M5 Pro y M5 Max. Una MacBook Air con chip M5 y un posible iPad básico de 12.ª generación.

El evento del miércoles 4 de marzo romperá el formato habitual: en lugar de una transmisión en vivo, Apple realizará sesiones prácticas íntimas para medios y creadores en tres ciudades simultáneamente, enfocándose en la experiencia de uso.