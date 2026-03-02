Nuevo fraude en TikTok: así operan a través de supuestos tutoriales

La Policía Cibernética de la Ciudad de México emitió una alerta por un nuevo fraude en TikTok que se difunde mediante supuestos tutoriales. Esta modalidad de estafa en redes sociales busca engañar a los usuarios para obtener datos personales o dinero.

Así opera la nueva estafa en TikTok

El fraude inicia con la publicación de videos que prometen activar programas de paga sin costo. Los delincuentes utilizan perfiles falsos, nombres similares a marcas reconocidas y comentarios manipulados para que los contenidos aparenten ser legítimos.

La Unidad de Policía Cibernética de la CDMX alerta sobre una nueva modalidad de robo de datos en TikTok y otras redes sociales, donde se promocionan tutoriales falsos para activar software de pago de forma gratuita”, informó.

En los clips se indica cómo descargar supuestos “activadores” o versiones no oficiales del software.

La Policía Cibernética de la CDMX emitió una alerta por un nuevo fraude. Unsplash

En otros casos, se pide copiar y pegar comandos directamente en el sistema operativo. Estas acciones, aparentemente inofensivas, pueden desactivar mecanismos de seguridad y permitir la instalación de archivos maliciosos.

Según la Policía Cibernética, el código incluido en estos archivos tiene la capacidad de:

Robar contraseñas almacenadas en el navegador

Obtener accesos a redes sociales y plataformas digitales

Monitorear la actividad del usuario

Tomar control parcial del dispositivo

Una vez ejecutados los comandos, los atacantes pueden acceder de forma inmediata a información personal y financiera. Esto abre la puerta a fraudes bancarios, suplantación de identidad y uso indebido de cuentas digitales.

En los clips se indica cómo descargar supuestos “activadores”. Unsplash

El principal gancho es la promesa de ahorrar dinero al evitar el pago de licencias o suscripciones. Sin embargo, el costo puede ser mucho mayor si la víctima pierde el control de su información o sufre cargos no reconocidos en sus cuentas.

El riesgo no es menor. De acuerdo con la autoridad capitalina, las personas que siguen estas instrucciones pueden comprometer la seguridad de sus dispositivos y facilitar el acceso a sus cuentas digitales, incluidas aplicaciones bancarias.

¿Cómo evitar fraudes según la Policía Cibernética?

Ante esta situación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de su Unidad de Policía Cibernética, emitió una serie de recomendaciones para reducir el riesgo.

La institución informó que ofrece atención permanente. Unsplash

Entre las principales medidas destacan:

No descargues programas pirata o versiones no oficiales. Instala software solo desde páginas autorizadas o tiendas oficiales. No ejecutes instrucciones o códigos que no entiendas. Nunca copies y pegues comandos de videos en redes sociales, aunque parezcan seguros o tengan buenos comentarios. Desconfía de las ofertas “gratuitas”. Los delincuentes digitales suelen usar perfiles falsos y reseñas manipuladas para parecer confiables. Mantén activas las herramientas de protección. Tener el antivirus actualizado y el sistema operativo al día permite detectar posibles amenazas. Supervisa tus cuentas digitales con frecuencia. Revisa los inicios de sesión y activa la verificación en dos pasos para evitar accesos no autorizados, especialmente en apps bancarias.

La institución informó que ofrece atención permanente, las 24 horas del día, para recibir denuncias o brindar asesoría a través del teléfono 55 5242 5100 (ext. 5086), el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx y la aplicación Mi Policía.