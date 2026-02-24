Cómo escuchar audiolibros en el Kindle: guía para disfrutar historias sin leer

¿Sabías que puedes escuchar audiolibros en el Kindle? Te presentamos la guía para disfrutar historias sin leer en un solo dispositivo. Y es que si ya hiciste la inversión de este e-reader, ¡sácale todo el provecho a su tecnología!

Los audiolibros han revolucionado la forma de disfrutar historias, conocimientos y entretenimiento sin necesidad de leer palabra por palabra. En lugar de sostener un libro o mirar una pantalla, basta con poner play y dejar que la narración fluya mientras haces otras actividades, como caminar, cocinar o viajar.

Y si eres usuario de Kindle, quizá te preguntes cómo aprovechar tu lector electrónico para escuchar audiolibros sin complicaciones. Este dispositivo fue diseñado inicialmente para lectura de ebooks, pero con la evolución de los formatos y las funciones de Amazon, muchos modelos ofrecen la posibilidad de reproducir audiolibros.

Esta función puede variar según el dispositivo que tengas —desde los clásicos lectores de tinta electrónica hasta las tabletas Fire— pero con las herramientas adecuadas puedes transformar tu experiencia de lectura en una experiencia auditiva inmersiva.

¿Tu Kindle puede reproducir audiolibros?

No todos los dispositivos Kindle pueden reproducir audiolibros directamente, porque están principalmente diseñados para lectura de texto. Sin embargo, los lectores electrónicos Kindle más recientes sí son compatibles con audiolibros de Audible, siempre que cuenten con soporte de Bluetooth para conectar auriculares o altavoces, ya que no tienen altavoces propios.

Los modelos que generalmente soportan audiolibros de forma nativa incluyen:

Kindle Paperwhite (10.ª generación y superiores)

Kindle Oasis (8.ª generación y superiores)

Kindle Scribe (todas las versiones con Bluetooth)

Kindle Fire (aunque tienes que instalar la app de Audible)

¿Cómo escuchar audiolibros en el Kindle?

Con Audible

La manera más sencilla y completa de escuchar audiolibros en tu Kindle es utilizando Audible, el servicio de audiolibros de Amazon. Esta aplicación ofrece una enorme librería de títulos narrados profesionalmente que puedes comprar o adquirir mediante suscripción y luego escuchar en tus dispositivos compatibles.

Pasos a seguir:

Compra o adquiere un audiolibro en la tienda de Audible o en la tienda Kindle. Conéctate a Wi-Fi en tu Kindle para sincronizar tu biblioteca. Descarga el título para escucharlo sin conexión. Reproduce con tu dispositivo Bluetooth conectado.

Con VoiceView

Algunos modelos Kindle incluyen VoiceView, una función de accesibilidad que permite que el dispositivo lea en voz alta el texto de la pantalla o facilite la navegación mediante audio. Con VoiceView y audio Bluetooth conectado, puedes escuchar no solo audiolibros comprados, sino también narración de texto (lectura de ebooks) para una experiencia de audición aún más completa.

Con Kindle Fire

Instala la app Audible desde Amazon Appstore. Inicia sesión con tu cuenta Audible/Amazon. Busca y descarga títulos desde Audible. Reproduce tanto audiolibros comprados como contenidos descargados para escuchar sin conexión.

¿Qué pasa con los modelos antiguos de Kindle?

Los Kindle más antiguos que no tienen soporte nativo para audiolibros (o que no pueden conectarse a Bluetooh) requieren métodos más complejos para reproducir contenido de audio. Por ejemplo, algunos usuarios descargan audiolibros con protección de derechos digitales (DRM) y los transfieren desde un ordenador a su Kindle a través de USB, aunque este proceso suele ser manual y puede necesitar herramientas específicas.

En ciertos casos, puedes convertir archivos de audiolibros a formatos compatibles (como MP3) y luego transferirlos al Kindle para reproducirlos desde la carpeta de música, si tu dispositivo lo permite.

Escuchar audiolibros en tu Kindle es una forma fantástica de disfrutar historias y contenidos sin estar atado a una pantalla o texto impreso. ¡Y todo en un solo dispositivo!