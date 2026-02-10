Despegar anuncia a Claudia Alva como la nueva VP & Country Manager en México

La nueva Country Manager, nacida en México, cuenta con más de 20 años de trayectoria profesional. Durante la primera etapa de su carrera se desarrolló en compañías de consumo masivo como P&G y Nestlé, y en la última década ocupó posiciones estratégicas en empresas tecnológicas como Amazon y Nu, liderando equipos de alto desempeño y procesos de crecimiento y digitalización.

En su nuevo rol, Claudia será responsable de liderar la operación local, profundizar la estrategia de crecimiento en uno de los mercados más relevantes de la región y seguir fortaleciendo la propuesta de valor de Despegar para los viajeros mexicanos.

"México es un mercado clave para Despegar y atraviesa un momento de enorme oportunidad. Me entusiasma asumir este desafío con el objetivo de seguir acercando opciones de viaje simples, accesibles y relevantes para los viajeros, y de construir equipos que acompañen ese crecimiento con foco en la experiencia del usuario", señaló Claudia Alva, nueva VP & Country Manager de Despegar en México.

La transición se enmarca en una etapa de crecimiento regional para Despegar, que implica cambios en su estructura de liderazgo para seguir escalando el negocio, fortalecer los mercados locales y acompañar la evolución de la estrategia comercial en la región.

"La llegada de Claudia refuerza nuestra apuesta por México y por liderazgos locales con una mirada estratégica y de largo plazo. Su experiencia será clave para seguir consolidando nuestra operación en el país", afirmó Santiago Elijovich, VP Strategic Partnerships B2B2C.

En su nueva posición, Santiago Elijovich será responsable de definir, liderar y ejecutar la estrategia comercial regional del modelo B2B2C, asegurando el crecimiento sostenible del negocio, la expansión de canales y la cercanía con los partners.

Con este anuncio, Despegar reafirma su compromiso con el mercado mexicano y con el desarrollo de equipos que impulsen una industria de viajes cada vez más innovadora, accesible y centrada en las personas.