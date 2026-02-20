Furor therian explota en Amazon; venden máscaras, libros y kits para caracterizaciones

El fenómeno viral de los therians ya se reflejó en las plataformas de ventas online. Máscaras de lobos, zorros y gatos, colas y orejas esponjosas, guantes que simulan garras e incluso libros, dijes y llaveros inundan la página de Amazon, donde una búsqueda básica arroja más de dos mil resultados de artículos pensados para las personas que se identifican con algún animal y reflejan esa conexión en sus comportamientos y actitudes.

Los precios van desde menos de 100 pesos hasta más de mil, dependiendo el material, su calidad o el número de piezas que incluya el paquete.

Por ejemplo, una máscara de lobo que cubre el frente de la cara, con textura peluda y hecha en PVC, de fabricación china tiene un precio de 83 pesos. Por el contrario, una máscara de gato o zorro para cubrir la cara completa, fabricada en peluche afelpado y disponible en colores gris, naranja y negro, tiene un costo de mil 95 pesos. Aunque no se especifica su país de origen, se aclara que es un producto de exportación cuyo envío a México tarda entre 1 y 12 días.

En Amazon pueden comprarse disfraces therian. Especial

También por ese precio en la plataforma están disponibles conjuntos de máscara, cola y “garras” elaborados en piel sintéticas y recubiertas de felpa que puede ser color azul, púrpura o roja. El vendedor especifica que sus modelos hacen alusión a gatos y zorros.

Sobre los guantes destaca que los puños son elásticos y ajustables para un uso realista y cómodo. Respecto a las colas, se explica que tiene 50 centímetros de longitud y se puede doblar libremente o llevar recta.

Consultada por Excélsior, Sofía Méndez, ejecutiva de cuentas senior en JeffreyGroup Latin America Marketing, la agencia de comunicación corporativa que lleva la cuenta de Amazon, señaló que la explosión de las ventas online por los therians se registró hace pocos días, por lo que aún analizan cómo se mueve la comercialización de estos productos, qué tanto han aumentado, qué es lo más solicitado y si es posible definir un perfil de consumidor promedio.

Kits para therians inundan Amazon

Por mil 71 pesos hay kits con 36 máscaras de cartoncillo en color blanco, pero que incluyen juegos de pintura acrílica en 12 colores diferentes y pinceles para que los therians recree a su animal preferido.

En plataformas online se ofertan máscaras para personalizables para therians. Especial

El vendedor aclara que es un producto importado del que, hasta la tarde de ayer, quedaban cuatro kits en stock, con la entrega más rápida en México disponible para el 17 o 18 de marzo.

También por 954 pesos se venden otros kits de máscaras para decorar; incluyen sólo seis piezas de cartoncillo pero agregan hojas de fieltro de colores, piedras preciosas adhesivas de fantasía y 12 frascos de pintura acrílica para tener más opciones de personalización.

En Amazon hay opciones más asequibles. Por ejemplo, un conjunto unisex de fabricación china con máscara simple de zorro, gato o lobo, con garras y cola afelpadas, cuesta 452 pesos.

Además de la vestimenta, se ofertan collares de “Orgullo therian”, hechos en acero inoxidable. Su forma es la de un círculo entrelazado con un triángulo en cuyo interior hay una barra en forma horizontal. También por 148 pesos es posible adquirir llaveros afelpados que simulan colas de animales. El precio por tres piezas es de 276 pesos y por cinco, 333 pesos.

Los collares de orgullo therian tienen un círculo entrelazado con un triángulo en cuyo interior hay una barra en forma horizontal. Especial

Otra de las novedades es un cuaderno para escribir un diario que en pasta blanda cuesta 291 pesos. También está disponible My Therian Adventure, otro cuaderno en formato de diario que ofrece una guía creativa con información sobre la teriantropía y qu ayuda a los adolescentes "a descubrir su confianza interior y belleza". Cuesta 395 pesos y es importado por Amazon Estados Unidos.