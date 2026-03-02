Pokémon Pokopia es uno de los juegos más esperados para los fans del Nintendo Switch 2, y que llega a las tiendas de todo el mundo el 5 de marzo del 2026. A continuación, te decimos qué Pokémon Pokopia, de qué se trata y todo lo que debes saber.

¿Qué es Pokémon Pokopia?

Pokémon Pokopia es un videojuego basado en la serie principal de Pokémon, o un spin-off, es decir, un juego que toma elementos de la serie principal y los ajusta a una propuesta nueva o diferente a lo que conocemos.

Pokémon Pokopia es un juego de granja, o del género que se le conoce como juego de granja. Es un juego que podría ser un simulador de vida en el que el jugador aprende a manejar y administrar recursos, cumplir tareas, alcanzar metas, fabricar artículos y obtener ganancias.

Este tipo de juegos de granja o simulador real, no son nuevos, hay varios ejemplos en el mercado como Minecraft o Animal Crossing, por mencionar los más famosos.

Pokémon Pokopia se trata de cumplir tareas establecidas, y al mismo tiempo, le da la libertad al jugador, de moldear a su gusto el mundo que se le presenta.

En el caso de Pokémon Pokopia, en el juego tomas el papel de un Ditto (un Pokémon que toma la forma de otros Pokémon, personas y objetos), y tendrás que poner orden en una isla llena de otros Pokémon.

¿Qué es Pokémon Pokopia? Esto es lo que debes saber Nintendo

Ditto toma una forma humana y es de esta manera que comienza a tener contacto con los demás Pokémon, pero los otros Pokémon, no saben que es un Ditto.

Por medio de Ditto, los jugadores tendrán que atender las peticiones de otros Pokémon, y cumplir ciertas tareas, para reconstruir la isla y que todos puedan vivir en armonía y bien.

El jugador conocerá a cada uno de los Pokémon de la isla, y como es Ditto, podrá copiar los poderes de los otros Pokémon, lo que le permitirá ampliar el catálogo de habilidades que tiene y realizar cada vez más tareas y ayudar a otros Pokémon.

Por ejemplo, los jugadores tendrán que plantar comida, regarla, hacer que crezca, y luego cocinar. Otro Pokémon le enseñará recetas y a cocinar, para luego llevar la comida a los Pokémon.

¿Qué es Pokémon Pokopia? Esto es lo que debes saber Nintendo

Otra tarea, será construir áreas específicas en las que puedan vivir los Pokémon, por ejemplo, si son de agua, habrá que hacer un lago o un estanque, pero si son del tipo planta, será necesario que haya árboles y hierva para que puedan habitar.

Habrá que establecer áreas para cultivar y hacer que crezca la comida, y asignar tareas a otros Pokémon para que los cuiden.

Dentro de Pokémon Pokopia, los jugadores tendrán la posibilidad de viajar a otras islas de amigos, o recibir a sus amigos en la propia isla.

Los jugadores tendrán la opción de personalizar su avatar dentro de Pokémon Pokopia, por lo que podrán hacerlo a su gusto.

¿Cuánto cuesta Pokémon Pokopia?

Pokémon Pokopia cuesta 1,599 pesos mexicanos, y es un juego exclusivo del Nintendo Switch 2. Sale a la venta el 5 de marzo en la tienda de Nintendo y en distintas tiendas departamentales y en línea