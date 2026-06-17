¿Tengo un plan y aun así debo registrar mi número? Esto es lo que realmente dice la ley

Si eres cliente de una compañía telefónica y cuentas con un plan mensual, es probable que pienses que no necesitas realizar ningún trámite adicional, ya que al contratar el servicio entregaste tu identificación oficial y otros datos personales. Sin embargo, la respuesta es clara: sí debes registrar tu línea, incluso si tienes un contrato de renta.

¿Los usuarios con plan mensual también deben registrar su línea?

La nueva regulación emitida por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) establece que todas las líneas móviles activas en México, sin importar el operador o el tipo de servicio, deben quedar vinculadas a la identidad de su titular antes del 30 de junio de 2026.

El registro es obligatorio para usuarios de prepago, pospago, SIM física y eSIM. Canva

La medida aplica por igual a usuarios de prepago, pospago, tarjetas SIM físicas y eSIM.

¿Quiénes están obligados a registrar su número?

La disposición no hace distinciones entre quienes realizan recargas y quienes pagan una mensualidad. Esto significa que deberán completar el registro:

Usuarios con planes de renta (pospago).

Clientes de prepago.

Personas con SIM física.

Usuarios con eSIM.

Personas físicas.

Empresas o personas morales con líneas corporativas.

En otras palabras, si utilizas un número celular en México, será necesario verificar que esté correctamente vinculado para mantener el servicio activo.

Los clientes con plan mensual también deben validar la titularidad de su línea. Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro

¿Por qué también aplica para quienes tienen un plan?

Una de las dudas más comunes surge porque los clientes con contrato ya proporcionaron documentos oficiales al momento de contratar su línea. No obstante, la CRT señala que el nuevo padrón requiere una validación adicional para cumplir con la normativa vigente.

En muchos casos, las compañías telefónicas ya cuentan con buena parte de la información de sus clientes y han automatizado parte del proceso. Sin embargo, solicitan realizar una verificación final que confirma que el titular de la línea sigue siendo la misma persona.

Esta validación suele incluir una identificación oficial vigente y una comprobación de identidad mediante una fotografía o selfie guiada, conocida como "prueba de vida".

El trámite puede realizarse en línea o de forma presencial con el operador telefónico. Archivo

Paso a paso para registrar tu número celular

Existen dos formas principales para completar el trámite.

En línea

La mayoría de los operadores permite hacerlo desde su sitio web o aplicación móvil. Generalmente el procedimiento consiste en:

Ingresar el número telefónico. Capturar la CURP. Subir fotografías de una identificación oficial vigente, como la credencial para votar o el pasaporte. Realizar una selfie siguiendo las instrucciones del sistema, como parpadear o girar ligeramente el rostro.

Esta validación busca confirmar que quien realiza el trámite corresponde con la identificación presentada. No contempla la captura de datos biométricos como huellas digitales o escaneo del iris.

Quienes no registren su línea podrían quedarse sin servicio a partir del 1 de julio. Especial

De forma presencial

Si el proceso digital presenta errores o prefieres recibir atención personalizada, también es posible acudir a cualquier Centro de Atención a Clientes de tu operador. Solo deberás presentar tu identificación oficial y la CURP para que un asesor complete el registro.

¿Qué documentos necesitas?

Para personas físicas, normalmente se solicita:

CURP.

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

En el caso de personas morales, los requisitos incluyen:

RFC.

Razón social.

Información del representante legal.

Qué pasa si no registras tu línea antes de la fecha límite

El plazo establecido por la autoridad vence el 30 de junio de 2026. Quienes no hayan completado el registro antes de esa fecha verán suspendida su línea a partir del 1 de julio de 2026. La suspensión implica que no será posible:

Realizar llamadas.

Recibir llamadas.

Enviar mensajes SMS.

Utilizar datos móviles.

Durante ese periodo únicamente permanecerán habilitadas las llamadas a números de emergencia hasta que el titular regularice su situación.

La medida busca combatir delitos como la extorsión y el fraude telefónico mediante la identificación de los titulares. Canva

¿Por qué es necesario el registro obligatorio de líneas móviles en México?

Según la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, el propósito principal del registro es fortalecer la seguridad pública mediante la identificación de los titulares de las líneas móviles. La intención es reducir delitos que suelen cometerse utilizando números telefónicos sin un responsable claramente identificado, como:

Extorsión telefónica.

Fraudes mediante mensajes de texto.

Secuestros virtuales.

Otros delitos relacionados con el uso anónimo de líneas móviles.

Por ello, las autoridades recomiendan no esperar a los últimos días de junio para realizar el trámite, ya que las plataformas digitales y los centros de atención podrían registrar una alta demanda conforme se acerque la fecha límite.

Si cuentas con un plan de telefonía móvil o utilizas un servicio de prepago, lo más recomendable es revisar cuanto antes el estatus de tu línea con tu operador para asegurarte de cumplir con el registro y evitar interrupciones en el servicio.