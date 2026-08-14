¿Tu iPhone fue hackeado? Apple lanza advertencia en 110 países; esto debes hacer

Si te ha llegado una notificación a tu iPhone que consideras extraña no se trata de una mala broma, sino de una advertencia. Apple ha emitido una amplia serie de advertencias de alta prioridad dirigidas a propietarios de su teléfono en 110 países, tras identificar patrones de intrusión asociados a programas de ciberespionaje altamente sofisticados.

La anomalía fue descubierta e informada públicamente por John Scott-Railton, especialista de la firma de investigación Citizen Lab y se ha lanzado al descubrir la presencia de herramientas avanzadas de espionaje, como el conocido software Pegasus, que pudieran haber infectado un teléfono de uno de sus usuarios.

Las alertas se despliegan simultáneamente en la pantalla de bloqueo del terminal, vía correo electrónico y al acceder a la cuenta personal del usuario. Aunque la firma matizó que sus análisis de laboratorio no prometen una certidumbre absoluta, enfatizó que cada alerta refleja indicios sólidos de rastreo personalizado.

¿Qué hacer si recibiste el mensaje de advertencia de Apple?

Recibir la notificación no implica de manera automática que el teléfono haya sido vulnerado en su totalidad, pero sí confirma que el usuario es el objetivo directo de un intento de infiltración. Ante este escenario, la recomendación oficial contempla la ejecución inmediata de los siguientes protocolos de contención: