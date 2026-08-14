¿Tu iPhone fue hackeado? Apple lanza advertencia en 110 países; esto debes hacer
Apple desplegó una oleada de advertencias a clientes en 110 naciones ante intentos de intrusión mediante software espía.
Si te ha llegado una notificación a tu iPhone que consideras extraña no se trata de una mala broma, sino de una advertencia. Apple ha emitido una amplia serie de advertencias de alta prioridad dirigidas a propietarios de su teléfono en 110 países, tras identificar patrones de intrusión asociados a programas de ciberespionaje altamente sofisticados.
La anomalía fue descubierta e informada públicamente por John Scott-Railton, especialista de la firma de investigación Citizen Lab y se ha lanzado al descubrir la presencia de herramientas avanzadas de espionaje, como el conocido software Pegasus, que pudieran haber infectado un teléfono de uno de sus usuarios.
Las alertas se despliegan simultáneamente en la pantalla de bloqueo del terminal, vía correo electrónico y al acceder a la cuenta personal del usuario. Aunque la firma matizó que sus análisis de laboratorio no prometen una certidumbre absoluta, enfatizó que cada alerta refleja indicios sólidos de rastreo personalizado.
¿Qué hacer si recibiste el mensaje de advertencia de Apple?
Recibir la notificación no implica de manera automática que el teléfono haya sido vulnerado en su totalidad, pero sí confirma que el usuario es el objetivo directo de un intento de infiltración. Ante este escenario, la recomendación oficial contempla la ejecución inmediata de los siguientes protocolos de contención:
- Habilitar el Modo de Aislamiento (Lockdown Mode): Esta función de seguridad integrada en el sistema operativo interrumpe la ejecución de múltiples procesos vulnerables. Al activarse, limita drásticamente la recepción de archivos adjuntos en mensajería, restringe las llamadas entrantes por FaceTime de remitentes desconocidos y bloquea la navegación en portales web susceptibles de explotar fallos en el código.
- Actualizar el sistema operativo: Es indispensable instalar de forma inmediata la versión más reciente del software para asegurar la corrección de brechas en el código.
- Recurrir a asesoría especializada: Buscar el apoyo de un especialista para tomar las medidas necesarias.
- Evitar la manipulación del equipo: Se desaconseja reiniciar de forma compulsiva o alterar los registros del dispositivo sin la guía de un especialista.