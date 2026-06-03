Si todavía no registras tu línea telefónica, hay algo que debes tomar en cuenta, pues no sólo podrías quedarte sin llamadas y mensajes. También podrías perder acceso a aplicaciones que utilizas todos los días, incluyendo WhatsApp, Telegram y algunos servicios digitales del gobierno.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) recordó que la fecha límite para completar el registro es el próximo 30 de junio y reiteró que no existe ninguna prórroga prevista. Después de ese día, las líneas que no hayan sido vinculadas serán suspendidas temporalmente hasta que sus propietarios realicen el trámite correspondiente.

La advertencia ha generado dudas entre miles de usuarios, especialmente porque gran parte de las actividades cotidianas dependen hoy de un número telefónico activo, desde enviar mensajes hasta acceder a aplicaciones bancarias o realizar trámites en línea.

Estos son los servicios que sí podrás usar si no registras tu línea de celular Canva

Lo primero que perderás serán las llamadas y mensajes

De acuerdo con Ricardo Castañeda, director general de Política Regulatoria de la CRT, las líneas que no sean registradas no serán canceladas de manera definitiva, pero sí quedarán suspendidas temporalmente.

El número dejará de funcionar con normalidad. Los usuarios no podrán hacer llamadas, recibirlas ni enviar mensajes de texto mientras la línea permanezca deshabilitada.

La buena noticia es que la suspensión podrá revertirse. Una vez que la persona complete el registro, el servicio volverá a activarse.

Sin embargo, mientras eso ocurre, el usuario quedará prácticamente incomunicado, algo que también puede afectar otras plataformas que utilizan el número celular para verificar la identidad de sus usuarios.

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Los servicios que sí seguirán funcionando tras perder tu línea

Aunque la línea sea suspendida, no todo quedará bloqueado.

La CRT explicó que los usuarios seguirán teniendo acceso a algunos servicios considerados esenciales. Entre ellos se encuentra la posibilidad de comunicarse con el 911 en caso de emergencia.

También será posible recibir alertas sísmicas en dispositivos móviles y contactar al operador telefónico para completar el proceso de registro pendiente.

Fuera de estas funciones básicas, el resto de los servicios asociados al número permanecerán limitados hasta que la línea sea vinculada correctamente.

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No habrá prórroga para el registro

A pocas semanas de que concluya el plazo, muchas personas esperan que las autoridades amplíen el periodo para realizar el trámite. Sin embargo, la CRT aseguró que esa posibilidad no está contemplada.

Según explicó Ricardo Castañeda, la fecha del 30 de junio está establecida en la ley, por lo que actualmente no existe ningún plan para extenderla.

El funcionario señaló que este tipo de procesos suelen registrar un aumento importante en los últimos días, cuando los usuarios aceleran trámites pendientes para evitar sanciones o restricciones.

Por ello, la autoridad confía en que el número de registros aumentará conforme se acerque la fecha límite.

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¿Por qué se está realizando este registro?

La CRT sostiene que el objetivo principal es reducir delitos relacionados con el uso indebido de líneas telefónicas, especialmente casos de fraude y extorsión.

Aunque algunas personas han expresado preocupaciones sobre la protección de sus datos personales, el organismo mantiene que la medida forma parte de una estrategia contemplada en la legislación vigente.

Por ahora, quienes aún no han realizado el trámite tienen hasta el 30 de junio para hacerlo. Después de esa fecha, las líneas no registradas serán suspendidas temporalmente y podrían dejar sin acceso a llamadas, mensajes y varias de las aplicaciones que millones de personas utilizan todos los días.