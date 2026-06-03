Registro de línea telefónica en México, ¿habrá prórroga para el trámite?

Se acerca el plazo final para el registro

El tiempo para completar el registro de las líneas telefónicas móviles en México está por terminar, lo que ha generado dudas y preocupación entre usuarios que aún no han realizado el trámite. La fecha establecida es el 30 de junio, y hasta ahora un porcentaje considerable de personas sigue sin cumplir con este requisito obligatorio.

La saturación de la plataforma y las complicaciones durante el proceso han alimentado la expectativa de una posible extensión, sin embargo, las autoridades ya aclararon el panorama.

Autoridades descartan extensión del plazo

El director general de política regulatoria de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), Ricardo Castañeda, señaló en entrevista que no se contempla ninguna prórroga para el registro.

De acuerdo con el funcionario, la fecha límite está establecida por disposición legal, por lo que no habrá cambios en el calendario. Esto significa que los usuarios deberán completar el trámite antes del 30 de junio o enfrentar las consecuencias correspondientes.

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¿Qué ocurre si no registras tu línea?

Según información oficial de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), las líneas que no sean registradas serán deshabilitadas de forma temporal.

Durante esta suspensión, el usuario no podrá realizar ni recibir llamadas, tampoco enviar o recibir mensajes de texto, y el acceso a datos móviles quedará bloqueado.

Sin embargo, la línea aún podrá utilizarse para servicios de emergencia como llamadas al 911 o contacto con la compañía telefónica correspondiente.

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Apps y servicios que podrían verse afectados

Además de la limitación en la comunicación básica, la suspensión de la línea también podría afectar el acceso a diversas aplicaciones que dependen del número telefónico para autenticación.

Entre ellas se encuentran:

Llave MX

SAT Móvil

IMSS Digital

App CDMX

WhatsApp

Telegram

Esto podría incluso complicar el acceso a cuentas personales o la recuperación de perfiles en plataformas de mensajería.

Lo que deben tomar en cuenta los usuarios

Con la fecha límite cada vez más cerca y sin posibilidad de extensión, las autoridades recomiendan a los usuarios realizar el registro lo antes posible para evitar interrupciones en el servicio.

El trámite se mantiene como obligatorio y su incumplimiento podría dejar sin conexión a millones de líneas en todo el país.