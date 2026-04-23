Telefónicas pierden usuarios en el primer trimestre

Durante el primer trimestre de 2026, Telcel y AT&T presentaron una disminución en el número de usuarios.

Telcel perdió 0.5% por ciento de sus usuarios al pasar de 84,285,000 millones a 84,676,000 millones, a causa del registro de líneas móviles mandatado por el regulador.

"Registramos ganancias netas de 91 mil suscriptores de postpago durante el trimestre y desconectamos 482 mil suscriptores de prepago, en el contexto del proceso de registro de clientes conforme a la instrucción de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, iniciado en enero y que deberá completarse en julio", explica la empresa en su reporte trimestral.

En términos anuales, la filial de América Móvil pasó de 83.9 millones de líneas móviles a 84.2 millones entre el primer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026.

Mientras que AT&T tuvo una disminución de 577 mil usuarios pasando de 24,680,000 clientes al cierre del año pasado a 24,103,000 en los primeros tres meses del año.

"En prepago, hubo una disminución esperada, debida al proceso de vinculación de líneas", informó AT&T a Excélsior.

Sin embargo, en términos anuales la empresa tuvo un aumento de 2.1% al pasar de 23. millones de usuarios en el primer trimestre del año pasado a 24.1 millones de clientes al mismo periodo de 2026.

En el segmento de pospago, logramos un crecimiento destacado, respaldado por una propuesta de valor atractiva y relevante para nuestros clientes”, comentó Mónica Aspe, directora general de

AT&T México.

Este lunes, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que de enero a la fecha hay 30.2 millones de líneas móviles vinculadas, donde Telcel reporta un avance de 19% y AT&T tuvo un progreso de 29%.

Los usuarios con línea de telefonía celular tienen hasta el 30 de junio de este año y, a partir del 1 de julio las personas que no haya realizado la vinculación serán dadas de baja y se quedarán solamente con servicios de emergencia.

Avance lento

En conferencia con analistas financieros, Daniel Hajj, CEO de América Móvil, recordó que desde el 9 de enero de este año el registro de líneas móviles se debe realizar porque lo mandata la ley.

"Tal vez la gente está empezando a activar menos y cancelar menos porque no quieren hacerlo, pero bueno, eso va a pasar", indicó Hajj.

El directivo consideró que habrá mucha limpieza en la base de los suscriptores y de clientes que no están usando el servicio.

"Al final del día tienes que cancelarlos porque no van a estar registrados el 1 de julio, así que va a haber muchas cosas, pero en general es sólo número de líneas, no el dinero y el consumo".