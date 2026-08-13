Gemini supera los mil millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo 

La aplicación de Gemini de Google se convirtió en uno de los productos de mayor crecimiento de la compañía al superar los mil millones de usuarios activos mensuales. El dato fue anunciado por el CEO de Google, Sundar Pichai, en su cuenta de X, antes Twitter.

Pichai señaló que la aplicación de Gemini, basada en inteligencia artificial (IA) generativa, se convirtió en el decimocuarto producto de Google en cruzar la marca de los mil millones de usuarios.

Gemini supera los mil millones de usuarios en su aplicación

Este logro cobra mayor relevancia al referirse específicamente a la app independiente de Gemini, lo que excluye a los usuarios de IA de otros canales como AI Mode, que ya superó los mil millones cuando se anunció en el pasado Google I/O 2026.

La tecnológica ha compartido algunos datos sobre el uso que se le da a la aplicación basada en el chatbot:

El 63 por ciento de los usuarios de Gemini utiliza la voz con el asistente.

Gemini genera 150 millones de imágenes con IA diariamente .

La aplicación tiene más de 100 millones de usuarios activos en iOS .

Además, Gemini está ayudando a los usuarios a solucionar problemas reales a través de las transmisiones en vivo y al compartir la pantalla, una de las funciones clave de la aplicación de IA de Google, según se puede leer en el anuncio de su blog.

El crecimiento se acelera durante 2026

El crecimiento de Gemini sigue el ritmo de los 950 millones de usuarios mensuales registrados en la presentación de resultados del segundo trimestre de 2026 y triplica el número de usuarios activos del año pasado.

El anuncio llega tras la presentación de Gemini 3.6 Flash y otros modelos, y la sustitución de Google Assistant por Gemini en Android, lo que convierte a la IA de Google en el eje central de los móviles basados en este sistema operativo.

El avance de Gemini en el mercado de la IA

El dato adquiere relevancia dentro de la estrategia de Google para integrar la inteligencia artificial en su ecosistema. El crecimiento de Gemini no depende únicamente de la aplicación independiente: Google está incorporando el asistente de forma progresiva en productos como Android, Search, Workspace y sus servicios para desarrolladores, lo que amplía considerablemente sus vías de acceso.

La cifra también debe interpretarse con cautela al compararla con otros servicios de IA, ya que las compañías no utilizan necesariamente las mismas métricas para contabilizar usuarios activos. En el caso de Google, los mil millones corresponden a usuarios activos mensuales de la aplicación Gemini, mientras que otras cifras comunicadas por la compañía se refieren a funciones de IA integradas en Search u otros productos.

Un mercado de IA cada vez más competitivo

El avance se produce en un mercado cada vez más competitivo. Google, OpenAI, Microsoft, Meta y otras tecnológicas están destinando importantes recursos al desarrollo de modelos multimodales capaces de trabajar con texto, imágenes, audio, video y, cada vez más, interacción en tiempo real.

Para Google, una de las principales ventajas competitivas consiste en conectar Gemini con la enorme base de usuarios de Android y con servicios que ya forman parte de sus productos cotidianos.

La expansión también plantea un desafío regulatorio y de privacidad. En la Unión Europea, las obligaciones derivadas del Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act) han comenzado a aplicarse de manera escalonada desde 2025, mientras que las grandes plataformas tecnológicas están sometidas además a las reglas del Reglamento de Servicios Digitales (DSA).

El uso creciente de asistentes generativos mantiene abiertos debates sobre protección de datos, transparencia, derechos de autor y seguridad de los contenidos generados por IA.