Telefonía móvil: ¿Tu app del banco en riesgo por registro de línea?

El registro de la línea de usuarios de telefonía móvil sigue en curso en México y cada vez se acerca más la fecha límite para cumplir con este trámite. Ahora, muchos se preguntan si está en riesgo su app del banco debido a dicho requisito en el país.

Perder la app del banco, además de todos sus datos y servicios que eso conllevaría tiene a los cuentahabientes preocupados, por esta razón, es vital saber acerca de todo lo que pasa en cuanto a la banca en línea y el trámite obligatorio.

Cambios en la telefonía móvil en México

Registo de línea telefónica en México. Especial

La telefonía móvil en México está entrando en uno de sus mayores cambios regulatorios de los últimos años.

Para los usuarios, el cambio más importante es que todas las líneas de telefonía móvil deberán estar asociadas a una identidad verificada mediante documentos como la CURP o una identificación oficial. Esto significa que ya no será posible utilizar de forma regular una línea anónima, ya sea de prepago, pospago o eSIM. Además, quienes tengan números activos deberán asegurarse de completar el registro correspondiente para evitar problemas con su servicio.

Cabe destacar que, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha dicho en repetidas ocasiones que con la medida busca eliminar el anonimato en las líneas telefónicas para así evitar delitos como fraudes, extorsiones y secuestros digitales.

Sin embargo, no todos ven el registro de forma positiva. Organizaciones defensoras de derechos digitales advierten que asociar cada número telefónico a una identidad puede generar riesgos para la privacidad si la información es vulnerada o utilizada de manera indebida. También cuestionan si existen pruebas de que este tipo de registros reduzcan efectivamente delitos.

¿Tu app del banco en riesgo por registro de línea telefónica?

Registo de línea telefónica en México. Especial

Pese a que podría parecer que no tiene nada qué ver el registro de la línea de usuarios de telefonía móvil con la app del banco, es importante señalar que sí podría afectar el trámite.

Lo anterior, principalmente para los que no cumplan con el requisito en la fecha establecida, pues muchas de las instituciones utilizan códigos enviados por SMS para confirmar transacciones, activar aplicaciones y autorizar operaciones bancarias.

Por ello, si alguna persona no da de alta su línea vinculada a su identidad, ya no podrá realizar algunas acciones a través de su app del banco, como acceder, autorizar pagos con tarjetas o apps, además de recuperar contraseñas.

Los usuarios que así lo decidan, deberán cambiar temporalmente los métodos de autenticación antes de la fecha límite del registro de la línea telefónica si no planean vincularla a su CURP.

Además, no solo la app del banco tendría afectaciones para quienes no hagan el registro de su línea, también podrían perderse otras como WhatsApp, Uber, Didi, por mencionar algunas.

Es de vital importancia recordar que quienes no cumplan con el requisito obligatorio, serán dadas de baja y únicamente podrán hacer llamadas de emergencia o que no dependan de una red móvil. La suspensión de la línea para quien no haga el registro será temporal porque cuanto la persona cumpla con el trámite quedará activa nuevamente.

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