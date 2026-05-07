Movistar, Telcel y AT&T, ¿a quién aplica el ‘apagón’ de WhatsApp y llamadas?

Algunos usuarios de Movistar, Telcel y AT&T perderán su WhatsApp y la posibilidad de hacer llamadas, advierten las operadoras telefónicas.

Se trata de un ‘apagón’ de servicios que va a ocurrir sí o sí antes de julio del 2026 y, por lo cual, las operadoras han sido insistentes con sus usuarios para cumplir con los requisitos gubernamentales y así evitar que pierdan los servicios en sus teléfonos celulares.

Movistar, Telcel y AT&T sin WhatsApp ni llamadas para algunos usuarios

‘Apagón’ de WhatsApp y llamadas. Especial

El perder redes sociales como WhatsApp en el celular es una consecuencia inmediata para los que no registren su línea telefónica como está establecido, es decir, vinculando el chip a la CURP.

Los que no cumplan con ello también perderán la oportunidad de realizar llamadas desde su celular, pues este quedará sin estos servicios.

El requisito obligatorio lo marcó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y se debe de cumplir antes de julio del 2026. Esto, según las autoridades, tiene como fin fortalecer la seguridad y evitar que los equipos se utilicen para cometer delitos como extorsión o fraude.

Por ello, si los usuarios quieren seguir ocupando WhatsApp y hacer llamadas sin inconvenientes, tienen hasta el 29 de junio del 2026 para cumplir la norma, pues, hasta ahora, no hay ninguna alternativa legal para mantener una línea activa si no está vincula a una persona física o moral.

¿Qué líneas celulares no deben registrarse?

Para el registro de líneas telefónicas celulares en México este 2026, existen excepciones claras para ciertos tipos de números y usuarios.

La norma no aplica a todas las líneas activas: están exentas aquellas SIM diseñadas exclusivamente para transmisión de datos, que no tienen habilitadas llamadas ni mensajes SMS.

Es decir, usuarios de celulares con funciones convencionales —ya sea a través de planes de renta o en la modalidad Amigo— están obligados a efectuar el registro, mientras que los titulares de tarjetas SIM que carecen de funciones de voz o mensajería pueden omitir este trámite.

¿Cómo hago el trámite?

‘Apagón’ de WhatsApp y llamadas. Especial

En cualquiera de las operadoras telefónica, hay dos formas de realizar el trámite: presencial, acudiendo a cualquier Centro de Atención a Cliente; o en línea, en donde hay tres intentos para hacerlo.

Los documentos que solicitan son:

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

Comprobante de domicilio reciente

El dispositivo celular y la tarjeta SIM a registrar

En línea, se deben subir los documentos o tomarles fotografías por medio del propio celular, conforme a las instrucciones del portal de cada empresa.

¿Perderé mi número si no lo hago?

Pese a que es un trámite obligatorio, autoridades han dejado en claro que el bloqueo no es el fin definitivo de tu línea y no contempla castigos financieros. No habrá multas ni recargos adicionales por omitir el registro en tiempo y forma.

Si el 30 de junio no hiciste el registro de tu línea, la suspensión de tu número será temporal y podrás recuperarlo una vez que hagas el trámite.

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