Nintendo prepara un Fire Emblem más ambicioso para Switch 2

Nintendo prepara uno de sus lanzamientos más importantes para Switch 2 con Fire Emblem: Fortune’s Weave, una nueva entrega de su saga de estrategia y rol que llegará el 17 de septiembre de 2026.

A diferencia de Fire Emblem: Three Houses, donde el jugador debía elegir una facción y seguir una sola ruta hasta el final, Fortune’s Weave propone una estructura más amplia: alternar entre cuatro héroes y sus respectivos aliados para avanzar en varias historias al mismo tiempo.

La idea suena ambiciosa, sobre todo para quienes se quedaron con la sensación de que Three Houses escondía demasiado contenido detrás de rutas separadas. Sin embargo, las primeras impresiones también apuntan a un riesgo: aunque los protagonistas tienen motivaciones distintas, algunas misiones, batallas y cinemáticas pueden repetirse entre caminos.

Una nueva estructura para Fire Emblem

Fire Emblem: Fortune’s Weave comienza con un quinto protagonista en un mundo devastado por el regreso de un señor demonio. Desde ahí, la historia lleva al jugador a viajar al pasado para intervenir en los llamados Juegos Heroicos, un evento clave donde participan los cuatro héroes principales.

El objetivo es cambiar el pasado para que esos personajes puedan ayudar en el presente. Ese punto de partida permite que la campaña no se limite a una sola ruta, sino que el jugador pueda saltar entre distintas perspectivas.

Fire Embled Nintendo

Entre los protagonistas están Cai, un joven que busca salvar a su padre encarcelado; Dietrich, un guerrero que empuña una poderosa espada y ansía el combate; Theodora, quien utiliza un brazo mágico; y Leda, una música marcada por la venganza.

Cada uno posee artefactos especiales que le otorgan habilidades poderosas en batalla, aunque también funcionan como una amenaza latente para quienes los usan.

Historias distintas, pero con repetición

La gran promesa de Fortune’s Weave está en permitir que el jugador vea varias historias en una sola partida. Esto podría resolver una de las principales barreras de Three Houses: tener que rejugar desde cero para conocer las demás rutas.

Sin embargo, el nuevo sistema también tiene un costo. De acuerdo con las primeras impresiones publicadas por The Verge, después de unas 26 horas de juego se vuelve evidente que algunas rutas comparten una estructura muy similar, con misiones, mazmorras e incluso escenas que se repiten.

Narrativamente, esa repetición parece tener una razón: como el jugador puede avanzar primero con cualquier personaje, el juego necesita que ciertos eventos funcionen sin importar el orden elegido.

El problema es que, cuando el jugador ya pasó por esas situaciones con otros héroes, repetirlas puede hacer que el ritmo se sienta más lento.

La estrategia sigue siendo el punto fuerte

A pesar de esa posible repetición, las mecánicas de estrategia y rol parecen mantenerse como el gran atractivo del juego.

En la capital, el jugador recibe una fecha límite en el calendario para la siguiente misión principal. Mientras tanto, puede administrar los días disponibles para entrenar, fortalecer vínculos entre personajes y explorar el mapa.

La estructura combina batallas tácticas tradicionales en cuadrícula con combates por turnos dentro de mazmorras. Ese cruce permite que Fortune’s Weave mantenga la identidad estratégica de la saga, pero con una mayor variedad de actividades entre misiones principales.

La preparación también vuelve a ser clave: optimizar estadísticas, elegir a quién entrenar, mejorar equipos y planear cada movimiento antes de las grandes batallas forma parte del corazón del juego.

Un lanzamiento importante para Switch 2

Fire Emblem: Fortune’s Weave será uno de los títulos exclusivos más relevantes de Nintendo Switch 2. La compañía lo colocó en septiembre, un mes especialmente competitivo para la industria del videojuego, lo que muestra la confianza que tiene en la franquicia.

La saga ha pasado de ser un nombre de culto dentro del catálogo de Nintendo a convertirse en una de sus marcas más fuertes en el terreno del rol táctico.

Por eso, Fortune’s Weave carga con una expectativa doble: demostrar el potencial de la nueva consola y, al mismo tiempo, ofrecer una evolución real para una serie que ya había alcanzado gran popularidad con Three Houses.