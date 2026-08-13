Anthropic negocia compra de Decart AI por 6 mil millones de dólares

Anthropic, la compañía responsable del modelo de inteligencia artificial Claude, negocia la adquisición de la 'startup' Decart AI por aproximadamente 6 mil millones de dólares, en una operación que se convertiría en la mayor compra realizada por la compañía hasta ahora.

La información, adelantada por Bloomberg y confirmada posteriormente por Reuters con una fuente conocedora de las conversaciones, apunta a que las negociaciones todavía se encuentran en una fase inicial y no existe un acuerdo definitivo. Las conversaciones podrían incluso fracasar.

La operación permitiría a Anthropic incorporar tecnología especializada en optimización de infraestructura de inteligencia artificial, un área cada vez más estratégica ante el crecimiento del uso de Claude y el enorme costo computacional asociado al entrenamiento y funcionamiento de los modelos avanzados.

Decart busca hacer más eficientes los chips de IA

Decart, fundada en 2023 por ingenieros israelíes, desarrolla herramientas para mejorar el rendimiento de las cargas de trabajo de inteligencia artificial sobre distintos procesadores.

REUTERS

Entre sus productos se encuentra Decart Optimization Stack (DOS), una plataforma orientada a optimizar procesos de entrenamiento e inferencia.

La compañía sostiene que su tecnología permite acelerar estas cargas de trabajo y facilitar que los desarrolladores aprovechen distintos tipos de chips sin tener que optimizar sus modelos desde cero para cada plataforma.

Entre los procesadores compatibles se encuentran soluciones de:

Nvidia.

Amazon.

Google.

Esta especialización resulta especialmente relevante para Anthropic. La compañía necesita cada vez más capacidad de cómputo para responder a la demanda de Claude y actualmente utiliza una estrategia diversificada basada en GPU de Nvidia, TPU de Google y chips Trainium de Amazon.

En caso de concretarse la adquisición, una fuente citada por Reuters señala que el equipo de Decart se incorporaría al área de inferencia y rendimiento de Anthropic, precisamente la división encargada de conseguir que los modelos funcionen de manera más rápida y eficiente.

REUTERS

De una valoración de 4 mil millones a una posible compra de 6 mil millones

El posible precio de la operación resulta llamativo por la velocidad con la que ha aumentado la valoración de Decart.

En mayo, la compañía anunció una ronda de financiación de 300 millones de dólares, liderada por Radical Ventures y con Nvidia entre los nuevos inversores. También participaron firmas como Sequoia Capital, Benchmark, Atreides Management, Valor Equity Partners, Adobe Ventures y otros inversores.

Aquella ronda situó la valoración de Decart en alrededor de 4 mil millones de dólares.

De concretarse la compra por unos 6 mil millones, Anthropic estaría pagando aproximadamente un 50 por ciento más que esa valoración de referencia de apenas unos meses atrás.

El interés de inversores tecnológicos también refleja la relevancia que ha adquirido Decart. Nvidia, uno de los principales fabricantes de chips para inteligencia artificial, participa en su capital, mientras que Amazon figura entre sus clientes estratégicos.

Lucy y Oasis: la otra apuesta de Decart

La tecnología de Decart no se limita a la optimización de chips.

La empresa también trabaja en los llamados modelos de mundo ('world models'), sistemas de inteligencia artificial capaces de generar y simular entornos interactivos y dinámicos.

REUTERS

Uno de ellos es Lucy, un modelo diseñado para generar y modificar video en tiempo real. Otro es Oasis, orientado a crear entornos simulados que pueden utilizarse para entrenar y probar sistemas relacionados con robótica y conducción autónoma.

La combinación de estas tecnologías puede resultar especialmente atractiva para Anthropic porque amplía su experiencia más allá de los modelos de lenguaje y la acerca a sistemas capaces de interactuar con entornos físicos y simulados.

Anthropic ya ha mostrado interés en este ámbito. En julio informó de una colaboración con UST para utilizar Claude en procesos de ingeniería de hardware, incluida la validación de chips y sistemas físicos.

Anthropic acelera su carrera por el cómputo

La posible adquisición llega mientras Anthropic aumenta agresivamente su capacidad de cómputo.

La compañía ha firmado acuerdos para ampliar su acceso a infraestructura de Amazon, Google y otros proveedores. Con Amazon, por ejemplo, acordó asegurar hasta 5 gigavatios de capacidad para entrenar y desplegar Claude, incluyendo nuevas generaciones de chips Trainium.

También ha ampliado su colaboración con Google y Broadcom para incorporar varios gigavatios de capacidad de cómputo de próxima generación.

REUTERS

Anthropic asegura que la demanda de sus clientes se ha acelerado durante 2026 y que sus ingresos anualizados ya habían superado los 30 mil millones de dólares.

En paralelo, la empresa ha recurrido a SpaceX para obtener más capacidad de procesamiento. El acuerdo anunciado por Anthropic contempla más de 300 megavatios de capacidad adicional en un centro de datos equipado con más de 220 mil GPU de Nvidia.

La posible compra de Decart encajaría, por tanto, en una estrategia que no consiste únicamente en conseguir más chips, sino también en sacar más rendimiento de cada unidad de cómputo.

Una adquisición en plena preparación para su salida a Bolsa

La operación también se produce en un momento crucial para Anthropic.

La compañía presentó de manera confidencial documentación para una posible salida a Bolsa en Estados Unidos en junio. En ese momento, Reuters informó de que Anthropic había alcanzado una valoración de 965 mil millones de dólares tras captar 65 mil millones en una ronda de financiación.

Ahora, algunos inversores esperan que una eventual OPV pueda alcanzar una valoración todavía mayor.

El Financial Times informó este jueves de que algunos accionistas prevén que Anthropic pueda superar los 2 billones de dólares de valoración en una posible salida a Bolsa en octubre. Estas expectativas no representan, sin embargo, una valoración oficial fijada por la compañía.

En este contexto, controlar mejor los costos de inferencia —el proceso mediante el cual un modelo responde a las peticiones de los usuarios— puede convertirse en una ventaja económica importante.

Los modelos de IA pueden requerir enormes cantidades de capacidad computacional cada vez que generan una respuesta. Si Anthropic consigue aumentar el número de consultas que puede procesar con la misma infraestructura, puede mejorar simultáneamente la capacidad de Claude y la economía de su negocio.

La posible adquisición de Decart apunta precisamente en esa dirección: más capacidad, mayor eficiencia y menor costo por operación.

Por ahora, Anthropic no ha confirmado la compra. Un portavoz de la compañía declinó hacer comentarios a Reuters, mientras que Decart no respondió inmediatamente a la solicitud de información del medio.

Si las negociaciones llegan a buen puerto, la operación de unos 6 mil millones de dólares no solo sería la mayor adquisición de Anthropic, sino también una señal de que la batalla entre las grandes compañías de inteligencia artificial está entrando en una nueva etapa: ya no se trata únicamente de quién desarrolla el mejor modelo, sino de quién puede ejecutarlo a mayor escala y con el menor costo posible.