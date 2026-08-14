¿Cómo cerrar WhatsApp Web desde el celular PASO A PASO?

Una sesión de WhatsApp Web olvidada en una computadora puede mantener el acceso a tus conversaciones. La aplicación permite revisar esos equipos y desconectarlos sin tenerlos cerca.

Esta herramienta resulta útil si utilizaste WhatsApp en la computadora del trabajo, una laptop prestada o un equipo compartido. También permite actuar cuando aparece una conexión que no reconoces y quieres impedir que continúe vinculada con tu cuenta.

¿Cómo cerrar WhatsApp Web desde un celular Android?

En Android, la opción se encuentra dentro del menú principal de WhatsApp. La ubicación puede cambiar ligeramente según la versión de la aplicación, pero normalmente aparece al tocar los tres puntos verticales ubicados en la parte superior derecha.

Estos son los pasos:

Abre WhatsApp en tu teléfono Android. Toca el icono de los tres puntos. Selecciona Dispositivos vinculados. Revisa la lista de sesiones que aparecen en pantalla. Toca el navegador o la computadora que deseas desconectar. Presiona Cerrar sesión y confirma la acción.

Al hacerlo, el navegador o la aplicación de escritorio seleccionada deja de tener acceso a la cuenta. Si alguien intenta abrir WhatsApp nuevamente desde ese equipo, deberá realizar otro proceso de vinculación.

WhatsApp confirma en su centro de ayuda que los dispositivos desconocidos pueden desconectarse entrando a Más opciones, después a Dispositivos vinculados y seleccionando la sesión correspondiente.

La plataforma también recomienda repetir el procedimiento cuando existen varios equipos que no se reconocen.

WhatsApp Web permite cerrar sesiones abiertas desde el celular. Canva

¿Cómo cerrar una sesión de WhatsApp Web desde iPhone?

El proceso en iPhone es muy parecido, aunque el acceso se encuentra en la sección de configuración de la aplicación y no en un menú de tres puntos.

Para cerrar WhatsApp Web desde iOS debes seguir estos pasos:

Abre WhatsApp en el iPhone. Entra a Configuración, ubicada en la parte inferior derecha. Pulsa Dispositivos vinculados. Selecciona la computadora, navegador o equipo que quieres retirar. Toca Cerrar sesión. Confirma la desconexión si la aplicación lo solicita.

La sesión elegida se cerrará a distancia. No hace falta que la computadora esté cerca ni que WhatsApp Web permanezca abierto en ese momento para iniciar el proceso desde el teléfono.

Los dispositivos vinculados pueden revisarse desde WhatsApp. Canva

¿Cómo saber en qué computadoras está abierto tu WhatsApp?

El apartado Dispositivos vinculados no solamente sirve para cerrar sesiones. También muestra los equipos que tienen acceso a la cuenta, como navegadores, computadoras con la aplicación de escritorio, tabletas y otros dispositivos compatibles.

Al seleccionar uno de ellos puedes consultar información que ayuda a identificarlo, entre ella el tipo de navegador o sistema utilizado y su actividad reciente.

Conviene prestar atención si aparece un dispositivo que nunca vinculaste, un navegador que no utilizas o una actividad registrada en un horario inesperado. En cualquiera de esos casos, lo más directo es tocar la sesión y cerrarla.

WhatsApp explica que los dispositivos vinculados pueden funcionar aunque el teléfono principal no esté conectado en ese instante. Sin embargo, se desconectan si el celular permanece sin utilizarse durante más de 14 días.

Los usuarios de iPhone pueden desconectar WhatsApp Web a distancia ChatGPT

¿Qué pasa cuando cierras WhatsApp Web desde el teléfono?

Cerrar una sesión desde el celular no elimina la cuenta de WhatsApp ni borra las conversaciones almacenadas en el teléfono. La acción solamente retira el acceso del dispositivo seleccionado.

En la computadora desconectada dejarán de mostrarse los chats de la cuenta. Para volver a entrar será necesario vincular nuevamente el equipo, generalmente mediante el código QR que aparece al abrir WhatsApp Web.

Tampoco se cierran automáticamente todas las demás sesiones. Si tienes WhatsApp conectado en una computadora personal y otra del trabajo, puedes retirar únicamente una de ellas.

Por esta razón, es importante revisar toda la lista y no limitarse a cerrar el primer navegador que aparezca.

WhatsApp muestra las computadoras vinculadas con tu cuenta. Canva

¿También se puede cerrar la sesión desde la computadora?

Si todavía tienes acceso al equipo, puedes entrar al menú de WhatsApp Web o de la aplicación de escritorio y seleccionar la opción Cerrar sesión.

El centro de ayuda de la plataforma también contempla este método para desconectar directamente el dispositivo vinculado.

La diferencia es que el método desde el celular funciona a distancia. Esto puede resolver el problema cuando la sesión quedó abierta en una oficina, una computadora pública o un equipo al que ya no puedes acceder.

Si el dispositivo no aparece en la lista después de actualizar la pantalla, la sesión probablemente ya fue cerrada. En cambio, si continúa registrado y no reconoces su origen, puedes seleccionarlo y retirarlo sin esperar a tener la computadora frente a ti.