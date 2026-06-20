Supergirl en Injustice 2: La historia de Kara Zor-El como protagonista del videojuego

El próximo estreno de la nueva cinta de Supergirl en las salas de cine reaviva el interés comercial por Injustice 2. El exitoso videojuego de peleas desarrollado por NetherRealm Studios otorga a Kara Zor-El un papel protagónico absoluto. La poderosa heroína debuta en esta aclamada secuela para actuar como el eje moral de la narrativa. A diferencia de la primera entrega, la guerrera lidera el motor argumental de la trama principal.

El arco narrativo de la heroína arranca con su dramática llegada al planeta Tierra. Black Adam y Wonder Woman rescatan a la joven de los escombros del espacio exterior y la ocultan en Kahndaq. Los aliados del Régimen la entrenan en secreto y ocultan el pasado tiránico de su antiguo líder. Los villanos engañan a la inexperta combatiente y presentan a Superman como un salvador encarcelado injustamente por Batman.

Supergirl confrontando a Superman. Foto: Netherealm Studios

El despertar de la verdad frente al Régimen

La invasión alienígena de Brainiac obliga al Caballero de la Noche a liberar a su antiguo amigo. Kara Zor-El salta al campo de batalla para luchar junto a las fuerzas del antiguo dictador. La joven presencia rápidamente la crueldad desmedida de las tropas contra civiles y enemigos caídos. La violencia irracional de Wonder Woman y de su propio primo desmorona la mentira inicial ante sus ojos.

Supergirl encarando a Deadshot. Foto: Netherealm Studios

El noveno capítulo del título pertenece íntegramente a los combates de la defensora de Kriptón. La protagonista confronta directamente a su familiar dentro de los muros de la Fortaleza de la Soledad. La guerrera descubre la falta total de remordimiento del villano por sus innumerables crímenes pasados. Ella abandona de inmediato las filas opresoras y forja una alianza directa con la Insurgencia para salvar al planeta.

La historia principal obliga al jugador a tomar una decisión definitiva durante el duodécimo capítulo. El usuario elige luchar del lado del Murciélago o apoyar la tiranía del Hombre de Acero. Esta selección modifica drásticamente el destino final de la portadora del emblema de la esperanza. El título de DC Comics ofrece dos ramificaciones argumentales diametralmente opuestas para concluir el conflicto.

Los desenlaces definitivos y el Multiverso

La victoria de Batman desencadena el final catalogado como Justicia Absoluta en los archivos del juego. La Insurgencia derrota a las fuerzas opresoras con la ayuda vital de la heroína extraterrestre. Superman pierde sus poderes y termina exiliado permanentemente en la misteriosa Zona Fantasma. El justiciero de Gótica entrega una nueva armadura a la joven y la invita a fundar una nueva Liga de la Justicia.

El triunfo del villano activa la ruta denominada Poder Absoluto en la base de datos. El dictador recupera el control total de la Tierra tras derrotar la resistencia física de su prima. El tirano asesina a Brainiac y roba su tecnología alienígena de control mental. La joven despierta en una prisión bajo los efectos de un sol rojo que anula temporalmente sus habilidades sobrehumanas.

Supergirl en la nave de Brainiac. Foto: Netherealm Studios

El antagonista visita la celda y exige sumisión total a cambio de perdonarle la vida. El juego cierra con una toma terrorífica donde Supergirl descubre el destino fatal de Bruce Wayne. El tirano esclaviza al líder de la resistencia con tecnología extraterrestre y lo convierte en un soldado sin voluntad. Este oscuro escenario castiga la elección equivocada del jugador al mando de los controles.

El modo arcade esconde un epílogo adicional dentro de las torres de combate del Modo Multiverso. El usuario desbloquea esta secuencia al superar los retos individuales exclusivamente con la guerrera de Kriptón. La trama final muestra a la heroína revirtiendo los procesos tecnológicos del coleccionista de mundos. La salvadora restaura con éxito las ciudades de Argo City y Kandor para rescatar a millones de sobrevivientes.