La llanta más cara puede ser la que menos cuesta: Michelin lo demuestra ante notario público

En el autotransporte de carga, muchas decisiones de compra se basan únicamente en el precio de la llanta. Michelin México advierte que este criterio deja fuera factores decisivos como el consumo de diésel, el kilometraje, la seguridad, las emisiones y el Costo Total de Operación. Para demostrarlo con evidencia, el 30 de julio reunió a clientes del segmento de camión en una prueba de ahorro de combustible en pista, ejecutada por Innotran, un tercero independiente, y validada por un Notario Público.

El ejercicio forma parte de "¿Por qué Michelin?", iniciativa global lanzada en 2025 para demostrar con datos el valor de sus soluciones. La metodología utilizó dos tractocamiones con las mismas especificaciones mecánicas, tipo de remolque, carga, circuito, número de vueltas y velocidad máxima. La única variable fue la configuración de las llantas.

El consumo no se calculó mediante la computadora de a bordo. Cada unidad utilizó un tanque portátil, pesado antes y después de la corrida, para conocer directamente la cantidad de diésel consumida. El notario certificó el pesaje, la prueba y los resultados, mientras los asistentes observaron en tiempo real los datos de cada vehículo.

Michelin sostiene que una menor resistencia al rodamiento puede reducir el consumo de combustible, los costos operativos y las emisiones de CO₂. Debido a que el 99.6 % de las emisiones generadas durante la operación de un vehículo proviene del combustible, disminuir 6 % el consumo representa prácticamente una reducción equivalente de 6 % en CO₂, sin cambiar el vehículo, el combustible o la operación logística.

La compañía atribuye los resultados a tecnologías específicas por posición. En dirección, la MICHELIN X Line Energy Z ofrece 13 % más kilometraje y menor resistencia al rodamiento frente a sus competidores. En tracción, la MICHELIN X Line Energy D registra hasta 35 % menos resistencia al rodamiento y 13 % más kilometraje.

Estas prestaciones utilizan el Compuesto de Piso Dual Energy, las laminillas Matrix y el cinturón elástico, diseñados para reducir pérdidas de energía sin sacrificar adherencia, tracción o seguridad. La resistencia al rodamiento se evalúa conforme a la norma internacional ISO 28580, y el respaldo de mercado incluye el estudio Kantar 2025, realizado entre 420 flotas del continente americano.

La estrategia posiciona a Michelin como aliado de las flotas. Michelin invierte cerca de 1,200 millones de euros anuales en innovación, cuenta con nueve centros de investigación y desarrollo, más de 12,000 patentes activas y 6,000 especialistas, dentro de una plantilla global superior a 129,000 colaboradores.

Michelin Connected Fleet también beneficia a más de un millón de camiones y vehículos utilitarios con herramientas como QuickScan. Además, Brand Finance 2025 reconoció a Michelin como la marca de llantas número uno del mundo por octavo año consecutivo. La empresa mantiene el objetivo de fabricar llantas completamente sostenibles hacia 2050.

Juan Pablo Ríos y Valles, director de Comunicación, Sustentabilidad y Asuntos Públicos, señaló que el objetivo es que las flotas dejen de decidir por percepción y evalúen consumo, seguridad, kilometraje, costos y emisiones. La propuesta es medir el Costo Total de Operación y convertir la elección de una llanta en una ventaja estratégica.