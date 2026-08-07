Marvel Tokon Fighting Souls: ¿Cómo desbloquear a Campeón? El personaje secreto

El aclamado título de peleas Marvel Tokon: Fighting Souls llegó al mercado para las plataformas PS5 y PC. Desarrollado por Arc System Works, los creadores del exitoso Dragon Ball FighterZ, el juego ofrece un catálogo robusto de personajes jugables desde el primer minuto. Un único luchador permanece oculto para los usuarios iniciales: el temible villano conocido como Campeón.

Para integrar a este brutal combatiente al panel de selección, los jugadores necesitan cumplir un requisito específico dentro de la campaña principal. Los desarrolladores escondieron al personaje detrás del modo Episodio, obligando a los fanáticos a demostrar sus habilidades antes de controlarlo. El proceso exige completar obligatoriamente el arco narrativo titulado Fighting Avengers.

Campeón en su pose triunfal de Marvel Tokon. Foto: Arc System Works

Esta campaña específica consume aproximadamente 90 minutos de juego continuo y concentra los desafíos más exigentes del título. A lo largo de 11 capítulos de intensa acción, los usuarios toman el control del Capitán América con una misión clara y directa. El líder patriota enfrenta al resto de los Avengers, a los X-Men y a la misteriosa Promotora para reclutarlos a todos.

La travesía del supersoldado pone a prueba los reflejos y la estrategia frente a la inteligencia artificial del sistema. Cada enfrentamiento exige dominar las mecánicas defensivas y los combos característicos de la franquicia para avanzar sin frustraciones. La productora nipona impregnó su sello distintivo en cada animación, garantizando un espectáculo visual de primer nivel en cada round.

El desafío final contra la bestia del combate

El verdadero reto surge durante los compases finales de la historia, justo cuando el jugador enfrenta tres combates consecutivos contra el jefe secreto. El primer choque resulta relativamente sencillo, pues el antagonista adopta una postura defensiva casi total para medir al rival. El panorama cambia radicalmente cuando su barra de salud cae al 40 por ciento, momento exacto donde desata una lluvia de golpes impredecibles.

La segunda contienda eleva la dificultad a niveles extremos, superando por mucho el caos de la primera fase. El villano incrementa su velocidad y la contundencia de sus impactos, castigando sin piedad cualquier error sobre el escenario. Los expertos en juegos de pelea recomiendan memorizar los patrones de ataque con mucha atención para sobrevivir a esta etapa del torneo.

Campeón lanzándose contra el rival. Foto: Arc System Works

El tercer y último asalto presenta la prueba definitiva para los fanáticos de Marvel Tokon. En este punto, Campeón activa su letal forma desatada, una versión potenciada capaz de aniquilar la barra de salud contraria con apenas un par de combos bien ejecutados. Vencer en este round definitivo asegura la recompensa máxima del exitoso título de peleas.

Disponibilidad y uso del personaje secreto

Al derrotar a este coloso por tercera vez consecutiva, el sistema desbloquea automáticamente al combatiente para el resto del juego. Los usuarios ganan la libertad de seleccionar al antagonista en todos los apartados competitivos, con la única excepción del propio modo Episodio. Para activar su poderosa forma desatada durante las retas multijugador, basta con llenar al máximo el medidor de orgullo.

Campeón ejecutando uno de sus ataques. Foto: Arc System Works

Marvel Tokon: Fighting Souls aterrizó oficialmente en las tiendas digitales de Steam y Epic Games Store para los usuarios de computadora. Las compañías distribuidoras descartaron el lanzamiento del título para las consolas Xbox Series X|S y la futura Nintendo Switch 2. Los dueños de una Steam Deck también enfrentan incompatibilidad técnica, aunque la portátil PS Portal ejecuta la entrega sin ningún contratiempo.