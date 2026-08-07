Nintendo confirma aumento de precio para la Switch 2 en México: conoce el costo final y desde cuándo

Nintendo se ha sumado a las tendencias del mercado que previamente adoptaron competidores directos como Sony y Microsoft, y al igual que ellos ha anunciado un incremento en el precio de su consola más reciente, la Nintendo Switch 2 con aumento significativo en el mercado mexicano que llegará en los próximos días.

¿Desde cuándo sube de precio la Nintendo Switch 2?

La actualización oficial en las tarifas entrará en vigor a partir del 1 de septiembre. A raíz de esta reestructuración, el hardware pasará de un costo base de 449 a 499 dólares en los Estados Unidos.

En lo que respecta al mercado mexicano, a través de un comunicado de prensa, la Gran N informó que el precio se reflejará en los distribuidores directos pasando a costar 13,999 pesos. Esto representa un incremento de 400 pesos frente a su precio original de lanzamiento, el cual se había fijado en 13,599 pesos.

El precio con el que llegó originalmente al mercado mexicano se mantendrá hasta el final del mes de agosto por lo que la demanda de unidades podría incrementarse en los próximos días. Cabe destacar que el aumento informado por la compañía japonesa es menor al que hasta ahora han alcanzado otras firmas del sector, aunque contradice la tendencia de generaciones pasadas cuando los precios tendían ir a la baja.

Del mismo modo, los paquetes especiales que incluyen títulos populares, tales como el bundle de Mario Kart World, experimentarán modificaciones proporcionales en sus costos finales.

El trasfondo del aumento de precios

No es un secreto que las empresas de videojuegos han sido de las que más han padecido de los factores macroeconómicos y las presiones por la escasez memorias RAM así como de dispositivos de almacenamiento.

De hecho, se espera que los teléfonos inteligentes sean los próximos en sufrir de este incremento por los mismos factores.

Por otro lado, los periféricos oficiales y los servicios digitales, entre los que destaca la suscripción a Nintendo Switch Online, permanecerán sin cambios por el momento.