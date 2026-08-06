Grand Theft Auto VI llega a Netflix: Fecha, hora y detalles de la transmisión

El videojuego más esperado de los últimos años tendrá un lanzamiento histórico al hacer alianza con la plataforma de streaming más importante a nivel mundial. Rockstar Games y Netflix se han unido para ofrecer a los usuarios un vistazo extendido exclusivo del altamente anticipado Grand Theft Auto VI.

La noticia llega a más de una década del lanzamiento de su predecesor. El avance profundizará en el contexto narrativo de la franquicia, donde los protagonistas Jason y Lucia deberán adentrarse en el submundo criminal del estado de Leonida tras salirse de control lo que parecía un trabajo sencillo, obligándolos a confiar el uno en el otro para sobrevivir a una red de conspiraciones.

¿Cuándo es el estreno del adelanto de GTA VI en Netflix y cómo verlo?

La transmisión especial del vistazo extendido de Grand Theft Auto VI estará disponible de forma exclusiva para todos los suscriptores activos de la plataforma el próximo jueves 27 de agosto.

Para disfrutar del contenido en México, los usuarios solo deberán acceder a la aplicación de Netflix en cualquier dispositivo compatible e ingresar a la transmisión fijada en el catálogo a partir de las 13:00 horas (tiempo del centro de México) / 15:00 horas ET.

Reproducir Grand Theft Auto VI - Tráiler 2

¿Cuándo saldrá oficialmente el juego de GTA VI en México y cuánto costará?

Grand Theft Auto VI saldrá a la venta de manera oficial en México y el resto del mundo el 19 de noviembre, estando disponible de origen para las consolas de última generación PlayStation 5 y Xbox Series X|S.