PayPal y Ticketmaster México simplifican la compra de boletos con una experiencia de pago rápida y segura

PayPal y Ticketmaster México anuncian una alianza que incorpora PayPal como opción de pago dentro de la plataforma, brindando a los fans una forma más rápida, sencilla, flexible y confiable de completar su compra en segundos a través de una experiencia de checkout ágil, segura y de la forma que el cliente prefiera.

La alianza refuerza el compromiso de ambas compañías con una experiencia digital diseñada para las necesidades de los consumidores mexicanos. Según datos de PayPal*, 94 % de los compradores en línea consideran la seguridad un factor prioritario al momento de comprar, mientras que 82 % realiza la compra desde un smartphone.

"En PayPal, trabajamos para que cada compra digital se sienta clara, segura y lo más flexible posible, especialmente en momentos donde el tiempo importa y la emoción de adquirir una entrada para ver a tu artista favorito o acudir a un espectáculo increíble se vive en tiempo real. Esta alianza con Ticketmaster México acerca a los fans una forma de pagar con confianza, con una experiencia de checkout simple y eficiente", señaló Allan Picos, director comercial de PayPal México e Hispanoamérica.

"En Ticketmaster, trabajamos constantemente para mejorar la experiencia de compra de los fans mediante tecnología que haga el proceso más simple, intuitivo y confiable. Integrar PayPal amplía las opciones disponibles para nuestros usuarios y nos ayuda a ofrecer una experiencia de compra más fluida, especialmente durante eventos de alta demanda", dijo Alejandro Ordaz, director de Marketing de Ticketmaster México.

Con esta integración, PayPal y Ticketmaster México unen sus fortalezas para ofrecer una experiencia de compra más simple, segura, flexible y adaptada a la forma en que los consumidores mexicanos compran hoy. Al combinar tecnología, confianza, flexibilidad y una visión compartida de poner al usuario al centro, ambas compañías buscan facilitar el acceso a los eventos en vivo que conectan a las personas con las experiencias que más disfrutan.