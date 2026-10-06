Sony prepara nueva versión portátil del PS5: Filtran el modelo de la consola

Sony Interactive Entertainment registró un nuevo modelo de la PlayStation Portal ante la entidad reguladora Wi-Fi Alliance. La reciente certificación filtró los primeros detalles técnicos de una inminente revisión de hardware para la consola portátil vinculada al ecosistema del PS5.

Los documentos oficiales identifican al naciente dispositivo con el número de serie CFI-Y2000, un cambio directo frente a la nomenclatura CFI-Y1000 del aparato original. Esta modificación administrativa anticipa la llegada de una segunda versión al competitivo mercado de los videojuegos móviles.

El PlayStation Portal. Foto: Sony

Las estimaciones comerciales apuntan a casi dos millones de unidades vendidas de la primera entrega a nivel mundial. Esta abrumadora cifra de ventas motivó a la compañía japonesa a desarrollar una actualización tecnológica para mantener el interés de los consumidores globales.

El planteamiento original del producto generó múltiples dudas durante su lanzamiento por depender enteramente del procesamiento de una consola casera. Meses después, la empresa nipona amplió las capacidades del aparato al habilitar la función del streaming de juegos en la nube, otorgando mayor libertad al usuario.

Características técnicas del nuevo dispositivo

La filtración técnica proveniente de los laboratorios certificadores confirma que el nuevo modelo operará bajo el sistema operativo Android 15, acompañado por el firmware 3.4.3.0.893.0. El registro incluye el protocolo Wi-Fi 5, un dato que causó revuelo al tratarse de un equipo enfocado en la transmisión masiva de datos.

El esquema de audio detalla la inclusión de un conector de 3,5 milímetros diseñado exclusivamente para audífonos tradicionales. El informe especifica que el puerto USB servirá únicamente para recargar la batería de la consola, omitiendo por completo otras funciones de transferencia de información.

El PS Portal tendrá nuevos mandos. Foto: Sony

Los ingenieros asiáticos descartaron la conectividad Bluetooth de las características principales detalladas dentro de esta certificación oficial. El archivo legal también omitió cualquier referencia a una pantalla OLED, lo que derrumbó los rumores previos sobre una mejora visual radical para el dispositivo.

Las especificaciones filtradas ocultan los posibles cambios físicos o estéticos del chasis exterior que presentará el modelo CFI-Y2000. Los desarrolladores japoneses mantienen bajo llave la información referente a la resolución final de la pantalla, el tamaño exacto, la capacidad eléctrica y el rendimiento general.

El impacto en el mercado del juego remoto

Los analistas de la industria tecnológica desconocen si esta revisión de hardware sustituirá por completo a la primera generación en los comercios. Existe la posibilidad de que ambos aparatos convivan en los anaqueles bajo diferentes tabuladores de precio para abarcar distintos perfiles de compradores entusiastas.

La patente evidencia que Sony alista una modificación de su arquitectura interna para renovar su línea de producción. Algunos expertos sugieren que el rediseño apuntará a cumplir normativas internacionales, integrando una batería de fácil extracción para acatar las estrictas leyes ecológicas de recientes aprobaciones.

La conectividad del PS Portal también mejorará. Foto: Sony

Los seguidores de la marca PlayStation esperan un anuncio oficial por parte de la empresa para conocer las diferencias reales frente al dispositivo primario. La presentación formal definirá si las modificaciones de ingeniería justifican un nuevo lanzamiento masivo y determinará el costo de venta al público.

Mientras tanto, la estrategia comercial de la corporación oriental ratifica su fuerte apuesta financiera por el ecosistema del juego remoto. La compañía busca posicionar todos sus periféricos como la opción definitiva para disfrutar el amplio catálogo multimedia desde cualquier rincón con conexión a internet estable.