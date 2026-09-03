Lego presenta la mítica PlayStation de 1994: Piezas, características y costo en México

Una nueva consola se une al mundo de Lego, en esta ocasión, tal vez una de las más relevantes en la historia de los videojuegos pero, en especial, para Sony. Durante el State of Play de este jueves en Japón se confirmó la colaboración entre ambas compañías para rendir homenaje a los 30 años de la primera PlayStation, la cual ahora estará en su versión de ladrillos de juguete.

El set LEGO PlayStation es una réplica detallada que recrea en bloques la icónica consola gris lanzada originalmente en 1994 junto a su tradicional mando de control y que muchos consideran como el producto que surgió de la traición de Nintendo a la firma japonesa.

En aquel entonces, Sony trabajaba en el desarrollo de un lector de discos para la Super Nintendo, pero el producto no se materializó ante una decisión de la Gran N, lo cual llevó a la firma reconocida, en aquel momento por sus televisores, a tomar la decisión de lanzar su propia consola denominada PlayStation.

El paquete de Lego cuenta con un total de 1,911 piezas estructuradas casi a escala 1:1, alcanzando un ancho de 26 centímetros una vez ensamblado.

Entre sus rasgos especiales destacan botones funcionales en los interruptores de encendido (Power) y apertura de la bandeja (Open) que cuentan con mecanismo móvil.

Justo al interior, donde debería estar el lector de disco, incorpora dos maquetas extraíbles inspiradas en títulos emblemáticos de la primera consola. Una rinde tributo a Gran Turismo con una pista y autos a escala, mientras que la otra recrea un escenario interactivo de Ape Escape con el casco del mono iluminado intercambiable entre luz azul y roja.

Además cuenta con una réplica del control que puede conectarse a la consola.

Al interior de la Lego Playstation se podrán colocar dos dioramas. Sony

¿Cuándo sale a la venta en primeros mercados y a nivel global incluido México?

La comercialización del producto iniciará el 1 de octubre de 2026 a través de la tienda direct.playstation.com en mercados seleccionados como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, España y Portugal, además del acceso anticipado para miembros del programa LEGO Insiders.

Para el resto del público a nivel global, incluyendo México, la disponibilidad general arrancará el 4 de octubre de 2026 mediante la tienda oficial LEGO.com y establecimientos físicos de la marca.

El set tendrá un precio de venta recomendado de $179.99 dólares (aproximadamente $3,599.00 pesos mexicanos al tipo de cambio aproximado de referencia), aunque este precio podría variar dependiendo los impuestos y el tipo de cambio.