Casi dos horas después de la caída del sistema de telefónia por parte de la empresa Telcel, la compañía informó de los problemas que han afectado a las líneas de sus usuarios en diversos puntos del país y que han generado comentarios en redes sociales.

Miles de usuarios de Telcel en México reportaron este viernes 20 de noviembre de 2026 una caída generalizada en los servicios de telefonía móvil, presentando interrupciones severas para realizar llamadas, navegar con datos móviles y mantener señal celular en sus dispositivos.

De acuerdo con registros de Downdetector, las incidencias comenzaron a escalar alrededor de las 10:00 y 11:00 horas de la mañana. Los usuarios comenzaron a notar imposibilidad de poder enviar mensajes de Whatsapp además de las complicaciones para poder usar las redes sociales.

Las afectaciones impactaron tanto a teléfonos con sistema operativo Android como a equipos iPhone, provocando que miles de personas quedaran temporalmente incomunicadas. Varios usuarios intentaron restablecer la conexión reiniciando sus equipos o activando el modo avión sin obtener resultados inmediatos.

¿Qué dijo Telcel sobre las fallas en su red este 20 de noviembre?

Ante el incremento de reportes por la pérdida de conectividad en el centro del país, la compañía de telecomunicaciones emitió un posicionamiento oficial reconociendo el problema técnico en su infraestructura, específicamente en la zona que comprende a la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Morelos.

Telcel experimentó una degradación en algunas localidades de región 9, por lo que se ha presentado intermitencia en el servicio", dijo un portavoz a pregunta de Excélsior.

Las quejas de los usuarios en redes sociales

La inconformidad de los usuarios escaló rápidamente en redes sociales ya que esta situación se presenta unos días después de que varios consumidores han sido informados de que tendrán un incremento en su tarifa.

“Oye @Telcel qué pasa que no puedo hacer llamadas ni al centro de atención de ninguna de mis líneas”, cuestionó la usuaria @mont_sse en X.

A la ola de reclamos se sumaron casos de angustia familiar, como el de un cliente que exigió una solución urgente al no poder contactar a su esposa y su bebé de siete meses pese a pagar dos planes distintos, mientras otros afectados etiquetaron a la Profeco exigiendo un reajuste en sus recibos mensuales.