En el primer Grand Theft Auto, un cruce se veía como un mapa. Desde arriba podías distinguir por dónde venía un auto y qué calle tomar. En 2001, GTA III te puso a la altura de los edificios. Después llegaron las carreteras que conectaban varias ciudades y un Los Santos que podías recorrer con otros jugadores. El regreso a Vice City en 2026 permite ver cuánto cambió la forma de construir y explorar esas ciudades.De ver el mapa a recorrer la calle

El primer Grand Theft Auto, desarrollado por DMA Design, debutó en noviembre de 1997, según el registro de Scottish Games Industry. La cámara seguía al jugador desde arriba. Así podías leer las calles y los cruces de un vistazo mientras te movías a pie o en auto.

Desde la vista cenital del GTA original se podían leer las calles y los cruces de un vistazo. Alexandro Medrano

El 22 de octubre de 2001, GTA III llevó Liberty City a un mundo abierto en tres dimensiones, según Rockstar Games. Desde la calle, los edificios podían ocultar lo que había a la vuelta. Descubrías la ciudad conforme avanzabas por ella.

En 2001, GTA III llevó Liberty City a un mundo abierto tridimensional que se podía explorar a pie o en auto. Alexandro Medrano

Una ciudad con época propia y un mapa con tres destinos

En octubre de 2002, Vice City llevó esa forma de explorar a una ciudad costera ambientada en los años ochenta. Las avenidas de neón, las playas y la música de la radio marcaban la época mientras jugabas.

El juego salió en 2002 y situó su historia en una ciudad costera de los años ochenta. Alexandro Medrano

En 2004, San Andreas amplió el recorrido. El manual del juego identifica tres ciudades en un mismo territorio: Los Santos, San Fierro y Las Venturas. Podías salir de una, cruzar zonas rurales o desérticas por carretera y llegar a la siguiente.

Los Santos, San Fierro y Las Venturas se podían recorrer por carretera dentro del mismo territorio. Alexandro Medrano

De las partidas en línea a un mundo que seguía creciendo

En 2008, GTA IV volvió a Liberty City con la historia de Niko Bellic. La entrega también ofrecía partidas en línea de hasta 16 jugadores, según el comunicado de lanzamiento de Rockstar Games.

En su regreso a Liberty City, GTA IV ofreció partidas en línea de hasta 16 jugadores. Alexandro Medrano

El 1 de octubre de 2013, Rockstar habilitó GTA Online desde GTA V. La idea era que siempre hubiera algo más que hacer al volver a Los Santos. El estudio anunció que incorporaría misiones y actividades y que tomaría en cuenta los comentarios de los jugadores para decidir qué añadir.

GTA Online se habilitó desde GTA V el 1 de octubre de 2013. Alexandro Medrano

Vice City, 24 años después

GTA VI salió el 19 de noviembre de 2026 y regresó a Vice City, 24 años después del lanzamiento del juego que llevaba su nombre. La ciudad forma parte de Leonida, el estado ficticio donde transcurre la historia de Jason y Lucia. Vistas lado a lado, las dos versiones permiten comparar la arquitectura, el detalle de las calles y el horizonte urbano.