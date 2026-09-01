Live TV llega a PS5: cómo ver gratis más de 100 canales sin pagar suscripciones

Sony Interactive Entertainment y Sony Pictures Television anunciaron el despliegue de "Live TV on PS5", una nueva función gratuita financiada por anuncios con la cual los usuarios de PlayStation 5 podrán acceder a más de 100 canales desde su consola.

El servicio es similar al que ya se tienen en otro tipo de dispositivos como televisiones inteligentes ofreciendo canales temáticos de forma gratuita. En su comunicado, Sony indicó que el objetivo de la estrategia es conectar con las audiencias jóvenes que han abandonado los servicios de cable convencional, permitiendo el acceso a eventos, películas y programas en streaming sin necesidad de pagar suscripciones adicionales.

Por ahora, el servicio únicamente estará disponible en los Estados Unidos, pero se irá expandiendo a diversos mercados en fechas próximas.

Películas, series, anime y deportes en la oferta de contenido

La plataforma reúne una parrilla de programación variada que abarca alianzas con grandes estudios y cadenas internacionales con canales temáticos. Por ejemplo, en el apartado de series y cine la gente encontrará canales de The Hunger Games, The Walking Dead, Community, The Shield y Hell's Kitchen, entre otros.

En el caso del anime podrán acceder a canales dedicados a franquicias como Naruto, Sailor Moon y Death Note. En el plano deportivo se han establecido alianzas con UFC, NFL, NASCAR, NBC Sports y Fox Sports, entre otros.

Los usuarios podrán navegar en su dispositivo con los controles a través de la barra de programación.

Cómo activar la televisión en directo en tu consola

El acceso a esta función es sencillo y solo debes seguir los siguientes pasos para activarlo, aunque por ahora esto solo es posible en Estados Unidos.