Usuarios de la compañía telefónica Telcel están reportando que se han quedado sin servicio alrededor de las 11 de la mañana, un imprevisto que se ha hecho viral en redes sociales al señalar que la falla se presenta en diversas partes del país.

Los clientes de la empresa señalaron que, primero, pensaron se trataba de un error y varios reiniciaron sus equipos o los colocaron en modo avión, un viejo truco que resuelve en ocasiones cuando un equipo se queda sin señal al transitar por un área sin cobertura. Sin embargo, esto no funcionó y los dispositivos se mantuvieron sin red al momento de volver a tratar de conectarse.

La falla se está presentando en dispositivos Android y Apple.

Los mensajes de los usuarios usuarios

La molestia creció rápidamente ante la falta de un comunicado oficial. @mont_sse escribió en su cuenta de X"¿Qué pasa que no puedo hacer llamadas ni al centro de atención de ninguna de mis líneas?".

Oye @Telcel que pasa que no puedo hacer llamadas ni al centro de atención de ninguna de mis líneas???”, escribió otra usuaria en la red social.

Asimismo, internautas aseguraron llevar más de una hora incomunicados, sin la posibilidad de comunicarse por datos, llamadas o incluso SMS.

Algunos usuarios han mostrado su molestia porque la falla llega en un momento en donde la compañía ha anunciado aumentos de precios en sus paquetes, los cuales varían dependiendo el plan contratado.

La respuesta de Telcel

Hasta ahora la compañía no ha emitido una comunicación oficial de lo sucedido.