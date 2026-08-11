Sony presenta la consola PS5 de Marvel’s Wolverine: Precio, modelos y preventa

Los video jugadores de Sony PlayStation estarán felices con la siguiente noticia, especialmente aquellos que, además, son fanáticos de Wolverine, esto porque tanto la firma japonesa como Marvel se han unido para lanzar una serie de productos icónicos para rendir homenaje a uno de los más aclamados personajes de los cómicos y de los X-Men.

De cara al esperado estreno del videojuego Marvel’s Wolverine, Sony presentó una serie de productos como un homenaje al icónico personaje de Marvel Comics con acabados estéticos desarrollados en colaboración con Insomniac Games, Marvel Games y el artista gráfico escocés Jock.

La línea principal incluye el paquete PS5 Digital Edition – Marvel’s Wolverine Battle Yellow, el cual integra la consola Slim sin lector de discos, vestida con placas de color amarillo que simulan el traje clásico del personaje y marcas transparentes que imitan el rasguño de sus garras. El paquete suma además una copia digital del título y un mando inalámbrico DualSense con detalles visuales alusivos a las garras del mutante.

Asimismo, la empresa japonesa diseñó una variante alternativa inspirada en el Adamantium, el metal ficticio que recubre el esqueleto del superhéroe. Esta edición luce cubiertas y un control interactivo en tonalidad plateada para darle un aspecto metálico a la consola.

Dentro de los accesorios está un control especial de Wolverine. Playstation

¿Cuánto costarán los accesorios de Marvel’s Wolverine y cuándo salen a la venta?

Los coleccionables de esta serie limitada se comercializarán a través de la tienda digital oficial PlayStation Direct y distribuidores autorizados a nivel global.

La preventa internacional iniciará formalmente el próximo 19 de agosto, mientras que el lanzamiento y las entregas comerciales arrancarán el 15 de septiembre.

Los precios oficiales de la colección son los siguientes: