Los jugadores de GTA VI descubrieron un glitch que genera dinero infinito desde el Capítulo 1 sin exigir misiones avanzadas ni equipamiento especial. Al aprovechar una falla de reaparición en un granero al norte de Cayo Lento, cualquier usuario acumula 8,640 dólares por recorrido en pocos minutos.

Este método solo requiere acceso a tu vehículo personal y espacio libre en la cajuela para transportar mercancía. Como este truco depende de un error de programación en el título de Rockstar Games, la compañía podría corregirlo mediante futuras actualizaciones en PS5 y Xbox Series X|S.

El llamado 'virus GTA VI' se esparció en el mundo con ausentismo. Foto: Rockstar Games

Conseguir efectivo rápido durante las primeras horas transforma el avance en Vice-Dale. Esta ruta repetible permite financiar armas, mejoras y propiedades mucho antes de desbloquear los negocios más rentables de la campaña principal.

Ubicación del granero rojo y ruta de saqueo

Para iniciar el recorrido, conduce tu vehículo personal hacia la zona sur del Condado de Vice-Dale, justo al norte de Cayo Lento y al este de Hamlet. Guarda la partida manualmente antes de entrar al perímetro para evitar cualquier pérdida de progreso si ocurre un imprevisto.

Ingresa al granero rojo del lugar, el cual abre sus puertas sin pedir requisitos previos, y camina directo hacia la oficina trasera. Recoge toda la cocaína disponible en la habitación y dentro de la caja fuerte para llenar tu primera bolsa de alijo al máximo.

Ubicación para buscar obtener dinero infinito en GTA VI. Foto: Rockstar Games

Sal del edificio y guarda esa primera bolsa cargada dentro de la cajuela de tu automóvil. Regresa inmediatamente al área central del granero para localizar una camioneta abierta que resguarda una segunda bolsa de alijo con dinero en efectivo en su interior.

Toma esa segunda bolsa y rellena su capacidad restante con la cocaína almacenada dentro de la misma camioneta y en otro vehículo estacionado cerca del granero. Al completar ambos pasos, reunirás dos bolsas listas para vender con un valor aproximado de 8,640 dólares.

Cómo duplicar el botín y cobrar en la bodega de Brian

El secreto para multiplicar las ganancias reside en la mecánica de guardado manual del juego. Con las dos bolsas guardadas en tu cajuela, abre el menú, crea un archivo de guardado nuevo y carga inmediatamente esa misma partida para activar la reaparición de objetos.

Al terminar la pantalla de carga, tu personaje aparecerá en la casa de Jason, mientras tu automóvil conservará intactas todas las bolsas almacenadas. Conduce de vuelta hacia el granero rojo cerca de Hamlet y comprobarás que gran parte del botín volvió a aparecer en sus sitios originales.

Puedes multiplicar el dinero obtenido o guardarlo en GTA VI. Foto: Rockstar Games

Repite exactamente la misma ruta de recolección y recarga de partida hasta juntar cuatro bolsas de alijo en tu vehículo. Cuando alcances ese límite, maneja hacia el suroeste de Cayo Lento para ubicar la bodega de Brian, el punto donde convertirás la mercancía en efectivo.

Digita el código 7700 en el teclado numérico de la entrada para abrir el acceso y deposita las cuatro bolsas en el interior. Esta entrega libera miles de dólares directos a tu cuenta en cuestión de segundos, multiplicando tus fondos iniciales sin esfuerzo.

GTA VI se estrenó en el mundo este 19 de noviembre. Foto: Rockstar Games

Después de cobrar la recompensa, guarda y carga la partida nuevamente para reiniciar todo el ciclo. Si la cocaína no reaparece al instante en el granero, repite el proceso de guardado varias veces o deja pasar algunos días dentro del juego para forzar la renovación del botín.

GTA VI ya opera en PS5 y Xbox Series X|S, a la espera de su futuro lanzamiento en PC. Mientras Rockstar mantiene activa esta vulnerabilidad, esta ruta representa la vía más veloz para llenar tus bolsillos desde el arranque de la historia.