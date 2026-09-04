Nintendo confirma el fin de Switch 1: La consola no recibirá más juegos exclusivos

Nintendo oficializó el final de una era para la industria de los videojuegos al confirmar que la Nintendo Switch 1 dejará de recibir títulos exclusivos. La compañía nipona tomó la decisión de enfocar todos sus recursos y su atención mediática en la próxima plataforma, relegando a su consola más exitosa a un papel secundario. Los jugadores ya no verán anuncios sobre esta generación en los futuros Nintendo Direct.

La empresa programó una doble dosis de anuncios para la próxima semana, específicamente los días 8 y 9 de septiembre a partir de las 8:00 horas del centro de México. El evento del martes dedicará su espacio a celebrar el 40.º aniversario de The Legend of Zelda, una de las franquicias insignia de la marca. El miércoles, la transmisión ofrecerá novedades exclusivas sobre la Nintendo Switch 2, con especial atención a los lanzamientos de invierno.

Las consolas de Nintendo Switch 1 y Switch 2. Foto: Nintendo

El anuncio oficial japonés marcó una línea divisoria clara al omitir cualquier mención a la consola original en sus comunicaciones. La página web de Nintendo replicó esta estrategia comercial, eliminando las referencias promocionales que solían acompañar a la Switch 1. Esta política corporativa confirma el cese definitivo de desarrollo de títulos propios para el hardware que dominó el mercado durante los últimos años.

El último exclusivo y el futuro del catálogo

La Nintendo eShop, el catálogo digital y funciones de red como Gameshare continuarán operando con normalidad para los usuarios actuales. El videojuego Rhythm Paradise Groove, que salió al mercado el pasado 2 de julio, quedó registrado como el último título exclusivo desarrollado por la propia marca para esta plataforma. La compañía cerró así el ciclo de vida de software interno para este sistema híbrido.

Las empresas desarrolladoras externas, conocidas en la industria como third party, mantendrán el soporte para la consola original durante un tiempo adicional. Proyectos de gran calibre como Final Fantasy Resonance y Castlevania: Belmont’s Curse sí contemplan a la primera Switch entre sus plataformas de lanzamiento. Los usuarios podrán adquirir estos títulos multiplataforma mientras ocurre la transición completa hacia el nuevo hardware de la marca.

Comparación entre la Switch 1 y la Switch 2. Foto: Nintendo

Las razones detrás de este drástico cambio de rumbo responden directamente a necesidades logísticas de la compañía. En el mes de julio, Nintendo detuvo la producción mundial de todas las unidades de la familia Switch, aunque los distribuidores continuarán vendiendo el inventario existente en bodegas. La empresa frenó la fabricación para evitar mayores costos de almacenamiento frente al inminente salto generacional.

Normativas internacionales y un récord histórico

La adopción de nuevas regulaciones internacionales obligó a la compañía a modificar por completo su línea de producción. Los nuevos modelos de la Nintendo Switch 2 integran diseños ajustados a la exigente normativa europea de baterías reemplazables. La directiva determinó que implementar estas modificaciones arquitectónicas en la consola original generaba gastos innecesarios e inviables a nivel financiero.

Nintendo Switch 2 será la consola en la que se centren todos los juegos. Foto: Nintendo

La Nintendo Switch 1 cierra su ciclo principal como un rotundo éxito comercial para la compañía con sede en Kioto. La consola superó los 155 millones de unidades vendidas a nivel mundial, estableciéndose como la máquina más exitosa en toda la historia de Nintendo. El sistema alcanzó el segundo puesto indiscutible en la lista de las plataformas de videojuegos más vendidas de todos los tiempos.

Solo la PlayStation 2 de Sony, que logró despachar más de 160 millones de unidades, supera el récord de ventas establecido por la plataforma híbrida. La industria tecnológica observa ahora el inicio de una nueva etapa operativa, con la Nintendo Switch 2 asumiendo el rol de protagonista absoluta en el competido mercado del entretenimiento digital a nivel global.