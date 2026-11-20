Miles de usuarios de Telcel en México enfrentaron este viernes 20 de noviembre de 2026 una interrupción generalizada en sus servicios de telefonía móvil, quedando sin posibilidad de realizar llamadas, utilizar datos móviles o enviar mensajes a través de aplicaciones como WhatsApp y redes sociales.

El descontento creció rápidamente en redes sociales con los usuarios preguntándose si se trataba de una falla general, una caída por no haber registrado sus líneas telefónicas o, hasta quien pensó, que le habían cortado el servicio por falta de pago.

De acuerdo con los registros de la plataforma Downdetector, los reportes comenzaron a dispararse entre las 10:00 y las 11:00 horas de la mañana, impactando tanto a dispositivos Android como a equipos iPhone.

En un primer posicionamiento oficial, un portavoz de la compañía reconoció a Excélsior que habían experimentado "una degradación en algunas localidades de región 9, por lo que se ha presentado intermitencia en el servicio".

¿Cuándo se solucionará el problema en la red de Telcel?

Horas más tarde, la empresa de telecomunicaciones emitió un nuevo comunicado detallando que el fallo técnico ya fue corregido en su infraestructura, aunque advirtió que la normalización total de la señal tomará tiempo debido a la saturación generada por los propios usuarios al intentar conectarse de manera simultánea.

Derivado de trabajos de incremento de capacidad en nuestra red, se registró una falla que afectó a usuarios de algunas localidades de la Ciudad de México y área conurbada. El origen de la falla fue resuelto de inmediato. Sin embargo, debido a la congestión provocada por los intentos de llamada, los usuarios que experimentaron intermitencias verán restablecido el servicio gradualmente", informó la compañía.

Los usuarios recuperarán el servicio en las próximas horas, pero se advierte que el servicio podría no estar al 100 por ciento en los próximos minutos.

Telcel emitió la siguiente comunicación sobre las reparaciones del servicio. Telcel

Por su parte, otras compañías señalaron que ellos no habían tenido afectaciones y solicitaron paciencia a sus usuarios en caso de no poder concretar una llamada con aquellas personas que se vieron afectadas por los inconvenientes que sufrió Telcel este 20 de noviembre.

En redes sociales algunos usuarios comenzaron a señalar que habían recuperado su servicio de datos y voz pasadas las 17 horas.