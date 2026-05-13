Llama CRT a registrar líneas telefónicas

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) llamó a los mexicanos a registrar su línea telefónica móvil, ya que su objetivo es incrementar la seguridad y reducir las extorsiones.

El organismo indicó que no habrá prórroga para realizar este proceso, siendo la fecha límite el próximo 30 de junio, y destacó que es un proceso clave porque elimina el anonimato.

Esto es importante porque la extorsión telefónica se ha convertido en un problema de seguridad, muestra de ello es que se registraron 7.4 millones de extorsiones en 2024 y el 90% de éstas fueron por vía telefónica.

Esto se debe, en cierta medida, a que de los 158 millones de líneas móviles activas cerca del 85% son de recarga y anónimas.

En otros países se han tomado acciones similares, por ejemplo, en Colombia ayudó a reducir 12% la extorsión a nivel nacional en 2025.

Por lo anterior, la CRT instó a los mexicanos a registrar su línea con su compañía telefónica y recordó que éstas no guardarán datos biométricos ni identificaciones, sólo el nombre, CURP y número telefónico.

Añadió que dichos datos son resguardados y protegidos por las compañías, no por el gobierno.

Adicionalmente, las autoridades únicamente pueden solicitar información a las compañías telefónicas siguiendo las reglas del código penal federal.

De acuerdo con el organismo, actualmente sólo 34 millones de líneas han realizado el proceso correspondiente.