Samsung lanza sus nuevos Galaxy Fold8 Ultra, Fold8 y Z Flip8; precios y fecha de venta en México

La compañía surcoreana Samsung presentó su nueva familia de teléfonos flexibles apostando fuertemente por la integración del ecosistema Galaxy AI, estructuras reforzadas con la tecnología Flex Titanium y una nueva variante de su modelo premium Galaxy Fold 8, ahora con una especificación Ultra.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: El tope de gama

Diseñado para ser el referente en el sector de la gama alta, este dispositivo es el modelo plegable más delgado fabricado por la marca hasta la fecha, presumiendo un grosor de apenas 4.1 milímetros al estar abierto y un peso de 215 gramos. Cuenta con un panel interno de 8.0 pulgadas con un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy.

En el apartado fotográfico es donde presenta la mayor revolución respecto a su predecesor y ahora hermano menor al incorporar un sensor principal de 200 MP capaz de grabar en resolución 8K, acompañado de un lente ultra gran angular de 50 MP.

En cuanto a la batería está equipado con una de 5,000 mAh que, por primera vez, admite carga rápida de 45W.

Precio del Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

Así luce el interior de la pantalla del Galaxy Fold8 Samsung

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 512 GB/12 GB: 50,999 pesos.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 1 TB/16 GB: 58,499 pesos

Samsung Galaxy Z Fold8: formato rediseñado

Esta versión introduce una actualización significativa en sus dimensiones para ofrecer un uso más ergonómico. Su pantalla externa adopta una relación de aspecto 10:16 (5.5 pulgadas), mientras que al desplegarse se convierte en un panel de 7.6 pulgadas en formato 4:3, optimizado para el consumo multimedia y la lectura, todo con un peso de 201 gramos.

Al igual que su hermano mayor usa como corazón el Snapdragon 8 Elite Gen 5. Su autonomía está respaldada por una batería de 4,800 mAh y su sistema de cámaras apuesta por dos lentes de 50 MP respaldados por funciones inteligentes como Dual Recording y My FanCam para seguir a los sujetos en movimiento.

Precio del Samsung Galaxy Z Fold8

Samsung Galaxy Z Fold8 512 GB / 12 GB 45,999 pesos

Samsung Galaxy Z Flip8

Su principal evolución recae en la FlexWindow de 4.1 pulgadas y una pantalla externa impulsada por Gemini Intelligence que permite realizar más tareas que simplemente ver widgets, todo esto sin abrir el equipo a su pantalla extendida.

La cámara selfie mantiene la alta calidad con 50 MP. Utiliza como procesador el Exynos 2600 y tiene la alimentación desde una batería de 4,300 mAh para una pantalla principal de 6.9 pulgadas.

La nueva pantalla exterior del Z Flip8 Samsung

Precio del Samsung Galaxy Z Flip8

Samsung Galaxy Z Flip8 512 GB / 12 GB 30,499 pesos

Cuándo salen los nuevos plegables Galaxy Z en México

La preventa oficial ya inició en el sitio web oficial de Samsung y estará disponible hasta el 20 de agosto.