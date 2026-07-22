Samsung presenta su nueva familia Galaxy Z Fold 8

LONDRES.– El mercado de la tecnología móvil y la telefonía de alta gama en México tendrá en unos días una importante bienvenida dentro del segmento premium, impulsada por la adopción masiva de formatos flexibles. Tras siete años de evolución continua y ocho generaciones tecnológicas, la marca sigue superándose en calidad, avances y mucha IA en sus dispositivos, y presentó sus nuevos Galaxy Z Fold, que estrenan diseño y muchas funciones.

Thomas Yun, presidente de Samsung México, destacó la madurez que ha alcanzado esta categoría de producto en el país: "Cuando presentamos el primer Galaxy Z Fold, nuestro objetivo era abrir el camino hacia una nueva experiencia móvil. Siete años después, vemos cómo los smartphones plegables han evolucionado para responder a las necesidades reales de los usuarios. Hoy, innovación, productividad e inteligencia artificial convergen en un sólo dispositivo".

El impacto de esta tecnología en el ámbito ejecutivo y comercial se refleja en la penetración acumulada dentro del mercado local, donde la marca mantiene un liderazgo claro frente a la competencia.

Los reportes de la firma confirman que "actualmente, medio millón de usuarios activos utilizan un Galaxy Fold en México. Esta cifra refleja la consolidación de una categoría que continúa ganando relevancia dentro del segmento premium". Asimismo, la empresa subraya que "Samsung ha incrementado las ventas de smartphones plegables en México año tras año desde el lanzamiento de la primera generación de Galaxy Z Fold", lo que consolida su posición como referente en el sector tecnológico.

Para responder a los requerimientos de un consumidor cada vez más sofisticado en materia de productividad, creación de contenidos y estilo de vida, la firma diversificó su oferta comercial en tres modelos principales. La estrategia de la compañía se fundamenta en que “la línea está conformada por el nuevo Galaxy Z Fold 8 Ultra, enfocado en productividad y creación de contenido; el totalmente nuevo Galaxy Z Fold 8, un nuevo formato que ofrece una experiencia versátil para trabajar y disfrutar del entretenimiento en un formato 4:3 abierto y 16:10 cerrado; y Galaxy Z Flip 8, pensado para quienes buscan un diseño compacto, portátil y potenciado por Galaxy AI".

En el apartado técnico, la octava generación introduce refinamientos de ingeniería estructural y mejoras sustanciales en el rendimiento visual de las pantallas. La empresa destaca que "en el apartado visual, los nuevos Galaxy Z Fold integran las mejores pantallas en teléfonos plegables con la tecnología Dynamic AMOLED 2X que cuenta con hasta tres mil nits de brillo, para una experiencia más inmersiva tanto en interiores como en exteriores".

Este desempeño óptico se complementa con una nueva bisagra rediseñada para ser más delgada, ligera y resistente, brindando mayor confianza en cada apertura y cierre del dispositivo.

Samsung Galaxy Z Fold Ultra 8 Paul Lara

El Ultra potente

El buque insignia de la familia, el nuevo Galaxy Z Fold 8 Ultra, está diseñado específicamente para usuarios que demandan el máximo rendimiento en multitarea y trabajo profesional. Este modelo cuenta con su pantalla expandible de 8.0 pulgadas, con hasta tres mil nits de brillo, ofrece un amplio espacio de trabajo para realizar varias tareas simultáneamente. En el ámbito fotográfico y de potencia, incorpora una cámara principal de 200 MP con Zoom de Calidad Óptica 2X, además de ofrecer hasta 26 horas de reproducción de video.

Este dispositivo está impulsado por un procesador Snapdragon 8 Gen 5 para Galaxy y destaca por ser el plegable Ultra más delgado y ligero de la compañía, con 4.1 mm de grosor y 215 gramos de peso.

El hermano nuevo

El totalmente nuevo Galaxy Z Fold 8 se posiciona como una opción equilibrada para quienes combinan la actividad laboral con el consumo de contenido multimedia. Está diseñado para quienes combinan trabajo y entretenimiento en un mismo dispositivo.

Su nuevo formato optimizado, con una relación 4:3 al abrirse y 16:9 al cerrarse, permite cambiar de forma natural entre productividad, redes sociales, videos y multitarea.

En especificaciones internas, Galaxy Z Fold 8 incorpora una batería de 4,800 mAh, el procesador Snapdragon 8 Gen 5 para Galaxy (igual que su hermano mayor el Ultra), una cámara principal de 50 MP junto con tecnologías como OIS Panorámico", y se consolida como el Fold más ligero hasta ahora, con 201 gramos.

En el segmento de diseño compacto y alta portabilidad, el Galaxy Z Flip 8 integra un formato versátil sin comprometer la potencia de procesamiento. Es la opción ideal para quienes quieren el plegable más pequeño y portable sin renunciar a una experiencia premium.

Galaxy Z Fold 8. Paul Lara

Su pantalla externa FlexWindow Super AMOLED de 4.1 pulgadas facilita acceder rápidamente a las funciones más importantes, mientras que su pantalla principal Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas ofrece una experiencia completa cuando se despliega.

Este modelo incluye un sensor principal de 50 MP con OIS Panorámico, combina un procesador Exynos 2600 optimizado para ofrecer un rendimiento eficiente durante toda la jornada y mantiene un formato compacto con apenas 6.1 mm de grosor abierto y 180 gramos.

El valor agregado de esta nueva línea de teléfonos inteligentes reside en la profunda integración de herramientas avanzadas de procesamiento de datos e inteligencia artificial aplicada. Todos estos teléfonos plegables integran Galaxy AI, la inteligencia artificial de Samsung que transforma la experiencia móvil con herramientas inteligentes para productividad, creatividad y comunicación. Esta convergencia de software y hardware busca elevar la eficiencia del usuario diario en tareas de traducción, redacción, edición y gestión operativa.

La visión estratégica del fabricante tecnológico vislumbra un crecimiento sostenido para los formatos flexibles dentro del ecosistema móvil global y regional. La compañía sostiene que "siete años después del lanzamiento del primer Galaxy Z Fold, los smartphones plegables representan una categoría en constante evolución". Con la consolidación de este portafolio, la firma concluye que "el objetivo es ofrecer experiencias cada vez más útiles, intuitivas y personalizadas mediante la integración de hardware, software e inteligencia artificial".

Finalmente, Galaxy Z Flip 8 es la opción ideal para quienes quieren el plegable más pequeño y portable sin renunciar a una experiencia premium. Su pantalla externa FlexWindow Super AMOLED de 4.1 pulgadas facilita acceder rápidamente a las funciones más importantes, mientras que su pantalla principal Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas ofrece una experiencia completa cuando se despliega.

Galaxy Z Flip 8 Paul Lara

Watch

En lo que respecta a los relojes inteligentes, el Watch de Samsung enfrenta una profunda transformación conceptual al pasar del diagnóstico reactivo a la predicción médica en tiempo real.

En el ecosistema de la salud digital, el monitoreo constante busca anticipar padecimientos mediante algoritmos y sensores biométricos de última generación. La apuesta por una mayor autonomía responde a las solicitudes del mercado global: “pensamos en el Galaxy Watch Ultra 2 con una batería muy potente, escuchamos el feedback del mercado y ahora mejoramos con 800 mAh, un aumento de 35% de la capacidad contra el dispositivo anterior, lo que garantiza independencia energética de varios días en expediciones de larga duración”, afirman los voceros de la marca.

El Watch Ultra 2 incorpora el procesador Snapdragon Wear Elite representa un avance clave en la velocidad de procesamiento y la navegación GPS bajo situaciones complejas, sumado a un panel de alta visibilidad bajo luz ambiental directa.

Por primera vez en el mercado tenemos un smartwatch con pantalla de cinco mil nits que se utiliza bajo luz solar para extreme sports, añadiendo que la nueva arquitectura de chip otorga un aumento de 32% de la velocidad del CPU y 19% de la GPU para lograr funciones de salud más precisas, rápidas y fluidas.

Un reloj apto para todo terreno y con nuevas funciones como Buceo. Paul Lara

Entre las capacidades especializadas para el rendimiento en entornos exigentes, el nuevo modelo integra métricas de elevación, resistencia física y alianzas con la industria submarina profesional.

El Trail Running registra datos detallados de precisión del GPS en áreas extremas, elevación e impacto del terreno, mientras que para los entusiastas del mar por primera vez tendrán el buceo de nivel profesional en colaboración exclusiva con Mares, ofreciendo datos de profundidad, límites de tiempo e inmersión segura.

Por otro lado, el Galaxy Watch 9 concentra su propuesta en el bienestar integral cotidiano a través de la detección temprana de alteraciones fisiológicas antes de la aparición de síntomas evidentes.

El seguimiento constante analiza parámetros corporales esenciales para emitir alertas preventivas: el sistema de señales vitales monitorea cinco datos clave y, si detecta un cambio, emite una alerta sugiriendo tomar acciones preventivas para evitar o reducir los síntomas de una enfermedad.

El ecosistema médico del dispositivo se completa con la actualización 2.0 del monitoreo de apnea del sueño y la comparación anonimizada de datos físicos por grupos de edad.

La estrategia busca contextualizar la condición de cada usuario mediante mediciones de carga cardiovascular e índices personalizados. La herramienta de apnea de sueño ahora indica la gravedad del padecimiento para buscar ayuda médica, al destacar que la función Fitness Index compara sus puntos fuertes y áreas de oportunidad con el promedio de todos los usuarios de la plataforma que tienen la misma edad.

Precios:

Galaxy Flip 8 512 GB: 30,499 pesos

Galaxy Fold 8 512 GB: 45,999 pesos

Galaxy Fold 8 Ultra 512: GB 50,999 pesos

Galaxy Fold 8 Ultra 1 TB: 58,499 pesos

Galaxy Watch 8 40 mm: 6,999 pesos

Galaxy Watch 8 44 mm: 7,499 pesos

Galaxy Watch Ultra 2: 12,999 pesos