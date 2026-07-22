Samsung Galaxy Watch Ultra2 y Watch9; precios y características en México

Junto con la llegada de los nuevos teléfonos plegables Samsung Galaxy Fold8, la marca surcoreana mostró la nueva generación de relojes inteligentes encabezada por el Galaxy Watch Ultra2 y el Galaxy Watch9 donde destacan el uso del procesador Snapdragon Wear Elite y páneles AMOLED más brillantes que facilitan la lectura bajo la luz solar directa, esto pensado especialmente para las actividades al aire libre.

Galaxy Watch Ultra2: Rendimiento extremo y resistencia de titanio

Diseñado para expediciones exigentes y deportes de alto rendimiento, el Galaxy Watch Ultra2 integra una caja de titanio resistente a impactos, un 12% más delgada que la versión previa.

En cuanto a la duración, Samsung promete una mejora de un 35 por ciento respecto a la generación anterior gracias a su batería de 800 mAh.

Pensado en que los usuarios de este gadget son personas que aman la vida en espacios abiertos han aumentado el brillo de la pantalla hasta los 5,000 nits.

En cuanto a la resistencia, su estructura cuenta con certificación para buceo profesional a 10 ATM, registrando profundidad, tiempo e intervalos de inmersión en tiempo real.

Los nuevos Galaxy Watch Ultra2 presentan mayor duración. Samsung

Precio del nuevo Galaxy Watch Ultra 2

El nuevo Galaxy Watch Ultra 2 tiene un costo en México de 12,998.99 pesos.

Galaxy Watch9: Estilo liviano y seguimiento de salud continuo

El Galaxy Watch9 es el modelo más general y en esta ocasión se han trabajado en diversas mejoras para extender su vida diaria.

Fabricado con un chasis de aluminio ligero, incluye una pantalla de 3,000 nits y una batería de 390 mAh con biomarcadores para monitorear el descanso y la actividad física de forma ininterrumpida.

Precio del nuevo Galaxy Watch 9

El nuevo Galaxy Watch 9 tiene un costo en México desde 6,999.00

Algoritmos de inteligencia artificial aplicados a la salud

El mundo de la inteligencia artificial llega a los nuevos Galaxy Watch con la integración del sensor BioActive con herramientas de Galaxy AI que beneficiarán a los usuarios ofreciéndoles un análisis más amplio sobre su estado de salud.

Entre las novedades destaca la función para detectar signos de apnea del sueño autorizada por la FDA, así como el sistema de monitoreo nocturno Vitals, que alerta sobre variaciones inusuales en los parámetros biométricos mientras el usuario descansa.

Asimismo, la plataforma incluye el indicador Heart Health Score para evaluar la condición cardiovascular y la herramienta Daily Cardio Load, diseñada para sugerir tiempos de recuperación tras rutinas de ejercicio.

Samsung presenta nuevas funciones de IA enfocadas en la salud Samsung

Cuándo salen los nuevos Galaxy Watch9 y Watch2 Ultra en México

La preventa oficial ya inició en el sitio web oficial de Samsung y estará disponible hasta el 20 de agosto.