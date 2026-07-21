EA Sports FC 27 confirma a Kylian Mbappé como la estrella de su portada

La empresa desarrolladora EA Sports confirmó al delantero francés Kylian Mbappé como la figura central para la portada del esperado videojuego EA Sports FC 27. El sorpresivo anuncio oficial sacudió las redes sociales de la comunidad de jugadores y de los aficionados al balompié internacional.

Los ejecutivos de la franquicia liberaron las primeras imágenes promocionales correspondientes a la codiciada Ultimate Edition. A través de sus plataformas digitales, la compañía publicó el mensaje "de nuevo en portada y listo para ir a por todo", anticipando una entrega histórica.

La corporación tecnológica programó la revelación completa de todos los diseños para el próximo martes 23 de julio. Esta noticia marcó el triunfal regreso del jugador europeo como imagen principal, tras su última aparición en la carátula global del exitoso FIFA 23.

Kylian Mbappé en EA Sports FC 27. Foto: EA Sports

"Es un momento muy especial para mí aparecer en la portada de un juego de EA Sports", declaró Mbappé ante los medios especializados. El atacante galo calificó esta designación como un honor invaluable que fortalece su estrecha relación comercial con la reconocida franquicia deportiva.

El artillero también expresó su enorme satisfacción por figurar junto a los grandes ídolos del deporte. El jugador valoró la oportunidad de compartir el espacio publicitario con las máximas leyendas que construyeron la rica historia del balompié a lo largo de las décadas.

El vicepresidente de marketing de la compañía, Jeff Sharma, respaldó la decisión directiva con firmeza. El ejecutivo aseguró que los múltiples campeonatos y logros individuales posicionaron al delantero francés como uno de los mejores talentos y referentes absolutos de su brillante generación.

El acierto mundialista y los futuros anuncios

La fiebre del reciente Mundial contagió por completo al equipo detrás de este simulador deportivo. El sistema predictivo de la empresa previó con exactitud la victoria de la selección de España, un acierto estadístico que repitieron ininterrumpidamente durante las últimas cinco justas internacionales.

Los programadores trasladaron este éxito de la vida real directamente a los servidores de EA Sports FC 26. Los estudios liberaron una actualización exclusiva basada en el campeonato para cautivar a los usuarios que compiten diariamente en los distintos modos de juego por internet.

El delantero Kylian Mbappé es el máximo anotador en mundiales REUTERS

El ciclo del título anterior culminó y el calendario comercial exige nuevas sorpresas. La empresa citó a los fanáticos para presenciar los próximos avances del proyecto, los cuales incluyen la liberación del primer tráiler de jugabilidad, programado para estrenarse durante esta misma semana.

Filtraciones sobre el lanzamiento y las consolas

El hermetismo de la corporación chocó contra las averiguaciones de los especialistas de la industria de los videojuegos. El reconocido filtrador de información billbil-kun adelantó que el esperado simulador de futbol saldrá a la venta a nivel global el próximo 17 de septiembre.

El informe extraoficial enumeró detalladamente las plataformas que recibirán esta nueva entrega digital. El título aterrizará en los sistemas de actual y pasada generación, incluyendo PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y equipos de escritorio PC.

EA Sports FC 27 llegará pronto a consolas. Foto: EA Sports

La lista de hardware arrojó un dato revelador para los seguidores del mercado asiático. El documento indicó que el título operará en la consola Nintendo Switch y en la futura Nintendo Switch 2, lo que anticipa la llegada de un nuevo dispositivo portátil por parte de la empresa japonesa.

El público aficionado aguarda la confirmación definitiva sobre el protagonismo del francés en la edición estándar. Los expertos en mercadotecnia perfilan a EA Sports FC 27 como el lanzamiento más fuerte y rentable del año para la compañía norteamericana de entretenimiento digital.