Edita como un profesional desde tu celular: Las 3 mejores aplicaciones gratuitas de foto y video

Editar contenido desde el teléfono ya no requiere programas complicados ni una computadora. Hoy existen aplicaciones que permiten mejorar imágenes, crear videos para redes sociales o hacer montajes con herramientas que hace unos años solo estaban disponibles en software profesional.

Si buscas una opción gratuita, CapCut, InShot y Snapseed son tres de las aplicaciones más recomendadas.

CapCut, InShot y Snapseed son de las apps más populares para editar desde el celular. Canva

Estas son las mejores aplicaciones para editar fotos y videos

CapCut

Cuando se habla de editar videos desde el celular, CapCut suele ser la primera aplicación que aparece en la conversación.

Desarrollada por ByteDance, la misma empresa detrás de TikTok, esta herramienta se ha convertido en una de las favoritas entre creadores de contenido gracias a la gran cantidad de funciones que ofrece sin costo.

Su editor incluye una línea de tiempo con varias capas, transiciones, efectos visuales, filtros y una biblioteca de música.

También permite generar subtítulos automáticos, eliminar fondos, mejorar la calidad de las imágenes y utilizar herramientas de Inteligencia Artificial para agilizar la edición.

Además de trabajar con video, CapCut incorpora un editor de fotografías que facilita hacer ajustes rápidos antes de compartir el contenido en redes sociales.

Si tu objetivo es crear videos con un aspecto más elaborado sin salir del celular, esta suele ser una de las opciones más completas.

Y ojo, aunque es gratis, también existe una versión de paga que desbloquea más herramientas para mejorar la edición.

Editar fotos y videos desde el celular es más fácil con aplicaciones gratuitas. CapCut

InShot

Si prefieres una aplicación sencilla y fácil de aprender, InShot puede ser una mejor alternativa.

Su interfaz está diseñada para que cualquier persona pueda comenzar a editar desde los primeros minutos. Cortar videos, unir clips, añadir música, insertar textos o colocar stickers son tareas que pueden realizarse con pocos toques.

Uno de sus principales atractivos es que permite adaptar el contenido al formato de distintas plataformas. Es posible cambiar rápidamente el tamaño de un video para Instagram, TikTok, YouTube Shorts o Facebook sin tener que hacer configuraciones complicadas.

También ofrece herramientas básicas para editar fotografías y crear collages, por lo que resulta útil para quienes buscan una aplicación que combine imagen y video sin demasiadas funciones avanzadas.

Para muchos usuarios que empiezan a crear contenido, InShot representa un buen equilibrio entre facilidad de uso y resultados.

Las mejores apps de edición ofrecen herramientas para fotos y videos sin costo. InShot

Snapseed

Aunque Snapseed está enfocada principalmente en la edición de fotografías, sigue siendo una de las aplicaciones más completas para quienes buscan mejorar sus imágenes desde el celular.

Desarrollada por Google, permite realizar ajustes precisos de brillo, contraste, color, saturación y balance de blancos. También incluye herramientas para eliminar objetos pequeños de una fotografía, corregir imperfecciones y aplicar ediciones selectivas en zonas específicas de la imagen.

Otra de sus ventajas es que los cambios pueden hacerse de forma no destructiva, lo que significa que es posible volver atrás y modificar cualquier ajuste sin perder la fotografía original.

Para quienes toman fotografías con frecuencia y buscan un mayor control sobre la edición, Snapseed continúa siendo una de las mejores opciones gratuitas disponibles.

InShot y Snapseed son opciones ideales para crear contenido para redes sociales. Redes Sociales

¿Cuál aplicación conviene más?

Las tres aplicaciones ofrecen herramientas útiles, pero están pensadas para necesidades distintas.

CapCut destaca por la cantidad de funciones para video y por integrar herramientas impulsadas por Inteligencia Artificial, ideales para quienes publican contenido de manera constante en redes sociales.

InShot apuesta por una experiencia más sencilla. Sus herramientas permiten editar videos y fotografías rápidamente, algo que resulta útil para usuarios que no tienen experiencia o que buscan terminar una edición en pocos minutos.

En el caso de Snapseed, su fortaleza está en la edición fotográfica. Sus controles manuales permiten obtener resultados más precisos que los de muchas aplicaciones enfocadas únicamente en filtros automáticos.

Estas aplicaciones permiten editar fotos y videos con resultados profesionales. Canva

¿Son realmente gratuitas?

Las tres aplicaciones pueden descargarse y utilizarse sin costo desde las principales tiendas de aplicaciones.

Sin embargo, tanto CapCut como InShot ofrecen planes de pago que desbloquean efectos exclusivos, plantillas adicionales y herramientas avanzadas. Aun así, sus versiones gratuitas incluyen suficientes funciones para editar contenido de buena calidad.

Snapseed, por su parte, mantiene todas sus herramientas principales disponibles sin necesidad de contratar una suscripción, una característica que la ha mantenido entre las aplicaciones favoritas para editar fotografías durante varios años.