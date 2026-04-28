Registro de línea telefónica cambia en México: Altán Redes quita datos biométricos
Con el cambio de Altán Redes, ya no deberá tomarse una foto del rostro ni pasar por validaciones faciales para el registro de línea telefónica en México.
Altán Redes eliminó el uso de datos biométricos en parte del proceso de registro de líneas celulares que operan sobre su red. Esta decisión busca hacer más rápido y sencillo el trámite para millones de usuarios en México.
Lo anterior, en palabras simples significa que algunas personas ya no tendrán que tomarse una foto del rostro ni pasar por validaciones faciales para registrar su número.
Para ser más concretos, debe saberse que Altán Redes no vende servicios directamente al público como una compañía tradicional. Su infraestructura la usan varias marcas conocidas de telefonía móvil, especialmente Operadores Móviles Virtuales (OMV), como BAIT y otras empresas que rentan capacidad de red. Por eso, cualquier cambio que haga Altán puede impactar a millones de usuarios.
Altán Redes quita datos biométricos para registro de línea telefónica
Antes, dentro del proceso de vinculación o registro telefónico, algunos usuarios debían realizar una “prueba de vida”. Esto consistía en tomarse una fotografía o escaneo facial para confirmar que la persona era real y coincidía con su identificación. Ese paso fue eliminado en ciertos casos.
Ahora, para algunos registros presenciales, bastará con presentar una identificación oficial que incluya la CURP, sin necesidad de capturar biométricos como rostro o huellas. Esto simplifica mucho el trámite.
No obstante, la medida no aplica para todos de forma general. Altán permitirá omitir biométricos principalmente a operadores que tengan tiendas físicas o centros de atención donde puedan verificar documentos de manera presencial
¿A quién beneficia?
La eliminación de datos biometricos para registrar una línea telefónica favorecerá a compañías con presencia física, como BAIT, mientras que otros operadores más pequeños o digitales podrían seguir con procesos distintos.
Los principales Operadores que usan Altán Redes son:
- BAIT (Bodega Aurrera Internet y Telefonia): Actualmente uno de los más grandes.
- CFE Internet para Todos: Enfocado en llevar cobertura a zonas rurales.
- Izzi Móvil y Megacable (MegaMóvil): Paquetes integrados con internet residencial.
- Pillofon y Vasanta: OMVs populares con planes prepago.
- Diri, Aló, y Retemex: Servicios de prepago enfocados en datos.
Cambio para acelerar registro de línea
La principal razón del cambio es porque el registro de líneas celulares avanza lento y muchos usuarios no quieren compartir datos sensibles. También se debe a que hay fallas técnicas y abandonos del trámite cuando la verificación facial no funciona al primer intento.
En pocas palabras: la gente no estaba completando el proceso, así que se flexibilizaron los requisitos para acelerar registros.
Los datos biométricos son información única de cada persona, como:
- Rostro
- Huellas dactilares
- Iris del ojo
- Voz
Muchas personas consideran delicado entregar esa información porque, si se filtra o usa mal, no se puede “cambiar” como una contraseña.
La acción de Altán sucede a dos meses de que venza el plazo para que todas las personas en México con una línea celular asocien su número con su identidad, para así apoyar a la inhibición de los delitos.
El proceso para que todos los usuarios de telefonía móvil registren su número celular en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, inició el 9 de enero y estará disponible hasta el 30 de junio del 2026.
